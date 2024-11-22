Свердловская область вошла в топ-5 регионов по объемам кредитования наличными

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Свердловская область по итогам августа 2025 года вошла в топ-5 регионов по объемам кредитования наличными. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.



В сравнении с предыдущим месяцем в Свердловской области объем кредитования вырос на 1%, до 57,25 тыс. займов на общую сумму 10,84 млрд руб. В лидерах по кредитованию Москва — 114,13 тыс. кредитов на 36,20 млрд руб. (по сравнению с июлем количество +3%, объем +8%), Московская область — 98,59 тыс. кредитов на 25,68 млрд руб. (кол-во +3%, объем +10%), Санкт-Петербург — 52,70 тыс. кредитов на 14,86 млрд руб. (кол-во +4%, объем +12%), Краснодарский край — 64,69 тыс. кредитов на 11,85 млрд руб. (кол-во -1%, объем +3%).



За август кредитные организации выдали 1,62 млн кредитов наличными на общую сумму 317,13 млрд руб. В годовом исчислении количество выданных кредитов сократилось на 45%, а их объем — на 39%. В августе 2024 года было выдано 2,96 млн кредитов наличными на 519,81 млрд руб.



Средний размер кредита наличными за август увеличился на 21 тыс. руб., составив 196 тыс. руб. в августе 2025 года по сравнению с 175 тыс. руб. в августе 2024 года. Средний срок кредитования сократился на четыре месяца, уменьшившись с 34 месяцев (2 года 10 месяцев) в августе 2024 года до 30 месяцев (2 года 6 месяцев) в августе 2025 года.



По сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2025 года, когда было выдано 1,60 млн кредитов наличными на сумму 302,45 млрд руб., количество выданных кредитов наличными в августе увеличилось на 1 процент, а их объем — на 5%. Средний размер кредита вырос на 4%, достигнув 189 тыс. руб. в июле 2025 года.



За первые восемь месяцев 2025 года кредитные организации РФ выдали 11,14 млн кредитов наличными на общую сумму 1,89 трлн руб., что в среднем составляет 236,75 млрд руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество выданных кредитов наличными сократилось на 52%, а их объем — на 58%.