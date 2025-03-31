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Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил две опоры на самой северной магистральной ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили две опоры на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Оленья», трасса которой проходит по районам вечной мерзлоты. Модернизация повысила устойчивость энергообъекта к сильным ветровым нагрузкам, что позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил две опоры на самой северной магистральной ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Высота смонтированных анкерно-угловых опор составляет 25 м, вес каждой из конструкций достигает 9 т. Они установлены на бетонных сваях, способных выдержать экстремальные климатические условия Крайнего Севера.

Отметим, что все работы проходили в сложной болотистой местности в период максимального промерзания грунта, в связи с чем была задействована спецтехника высокой проходимости: вездеходы, подъемный кран, бульдозер, универсальная бурильная машина, автогидроподъемники.
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