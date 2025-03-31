Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил две опоры на самой северной магистральной ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили опоры на линии 220 кВ «Белоярская АЭС — ...29.05.2024 Энергетики «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на ЛЭП 500 кВ «Магистральная — Нелым»
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на линии ...25.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала в 2024 году смонтируют более 70 км грозотроса на магистральных ЛЭП Ямала
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала приступил к выполнению годового плана по монтажу ...06.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали 342 км линий электропередачи на Ямале
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала установил пять новых опор российского производства и ...12.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменили 26 километров грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» заменила 26 километров грозотроса на линии электропередачи ...