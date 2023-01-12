Уральская надежность

Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизируют линию электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская», участвующую в схеме выдачи мощности крупнейшей тепловой электростанции России. В результате будет повышена надежность транзита электроэнергии в северные районы Ханты-Мансийского автономного округа, где расположены крупные объекты нефтегазодобычи.







Стоит отметить, что мощность Сургутской ГРЭС-2 составляет 5 тыс. 667 МВт. В схеме ее выдачи задействовано семь воздушных линий электропередачи сверхвысокого класса напряжения 500 кВ. По ЛЭП 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская» протяженностью 199 км обеспечивается транзит электроэнергии в Нижневартовский район округа. По словам заместителя главного инженера филиала «Россети» — Восточное предприятие МЭС Урала Валерия Носова, данный объект играет важную роль в обеспечении электроэнергией Нижневартовского района и ХМАО в целом.



«Воздушная линия (ВЛ) 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская» обеспечивает транзит электроэнергии в Нижневартовский район ХМАО, где расположен ряд крупных промышленных предприятий, включая Самотлорское нефтяное месторождение ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», предприятия газоперерабатывающего комплекса ПАО «СИБУР Холдинг», — отмечает Валерий Носов.



В настоящий момент на линии идет замена грозотроса, предназначенного для защиты энергообъекта от прямых ударов молнии.



«Работы по реконструкции данной линии выполняются для обеспечения надежного функционирования распределительного комплекса и с целью повышения грозоупорности ВЛ. Достигаемый эффект реконструкции ВЛ (повышения грозоупорности): защита энергообъекта от воздействия атмосферных перенапряжений — разрядов молний, а значит, повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение ущерба сетевой компании от недоотпуска электроэнергии потребителям, снижение операционных расходов на техническое обслуживание и ремонт ВЛ», — добавил Валерий Носов.



Ведущий инженер службы эксплуатации ЛЭП филиала «Россети» — Восточное предприятие МЭС Урала Сергей Греку рассказал, что все работы на линии будут проходить в два этапа.



«Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к реконструкции воздушной линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская», они проводят замену грозотроса. До конца января планируется заменить 27 км грозотроса. Также до конца этого года мы планируем закончить замену еще одного этапа — 26 км, в общей сложности мы поменяем более 55 км грозотроса», — сказал Сергей Греку.







В работе энергетики используют современный грозотрос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии, доказанной при лабораторных испытаниях. Срок его службы составляет не менее 50 лет.



Отметим, что трасса ЛЭП проходит по заболоченной и труднодоступной местности, поэтому работы проводятся при отрицательных температурах после промерзания грунта в пройме реки Ватинский Еган, правого притока Оби. В работах задействована спецтехника повышенной проходимости, в том числе МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный), Камаз-вахта высокой проходимости, ТРЭКОЛ (внедорожник большой грузоподъемности).







Ведущий инженер службы эксплуатации ЛЭП подчеркивает, что работа, которую выполняют энергетики, осложняется рядом обстоятельств.



«Участок здесь непростой — много рек, озер, оврагов, болот, — именно поэтому такие работы проводят зимой, когда грунт промерзает, с использованием техники высокой проходимости. Сами работы сложные — сказывается и наивысший для округа класс напряжения, и габариты, и пересечение со множеством инженерных коммуникаций», — отмечает Сергей Греку.



В ходе работ по замене грозотроса специалисты выполнят замену сцепной арматуры и гасителей вибрации на опорах. Данные детали предназначены для предотвращения высокочастотных колебаний провода при влиянии движения воздушных масс. Кроме этого, энергетики проводят замену поврежденной изоляции на новую, обладающую повышенной механической прочностью, химической и термической устойчивостью.



Работы этого этапа энергетики планируют завершить до конца января 2023 года.

А в течение года у энергетиков еще масштабные планы по реконструкции магистральных электрических сетей в ХМАО.



«Помимо замены грозотроса, в этом году энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала запланировали еще целый ряд работ по реконструкции магистральных электрических сетей в Ханты-Мансийском автономном округе. Это и замена опор — причем не только на этой линии электропередачи, замена почти 2 тыс. изоляторов и около 800 гасителей вибрации. А также — расчистка просек от древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах воздушных линий электропередачи», — рассказал о планах на предстоящий год Валерий Носов.







Добавим, что весь комплекс работ энергетиков повысит надежность функционирования и развития сетевой инфраструктуры, а также создаст комфортные и благоприятные условия для проживания жителей Югры.



Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.