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Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизируют четыре магистральных ЛЭП для улучшения качества электроснабжения ХМАО-Югры

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали модернизацию и частичную замену опор на четырех магистральных линиях электропередачи (ЛЭП) 220-500 кВ, которые участвуют в электроснабжении потребителей в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Данные ЛЭП обеспечивают транзит электроэнергии между Сургутским и Нижневартовским районами, а также обеспечивают бесперебойную работу газоперерабатывающего завода, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.

Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизируют четыре магистральных ЛЭП для улучшения качества электроснабжения ХМАО-Югры
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

На линиях 220 кВ «Сибирская — ГПП-2» и «Сибирская — Кирьяновская» энергетики уже заменили две опоры. Вместо выработавших свой ресурс железобетонных конструкций были установлены металлические, которые характеризуются более высокой механической прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Также специалисты планируют модернизировать ЛЭП 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская» и 220 кВ «Белозерная — Мачтовая». Помимо полной замены одной опоры, еще на 11 из них будут смонтированы новые нижние секции, на одной — обновлены фундамент и ледовая защита.

Стоит добавить, что своевременная замена опор ЛЭП позволяет исключить вероятность их повреждений, соответственно, нарушений электроснабжения потребителей. Решение о модернизации принимается по результатам комплексного обследования линий с применением современных методов диагностики.
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