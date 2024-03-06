Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизируют четыре магистральных ЛЭП для улучшения качества электроснабжения ХМАО-Югры

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали модернизацию и частичную замену опор на четырех магистральных линиях электропередачи (ЛЭП) 220-500 кВ, которые участвуют в электроснабжении потребителей в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Данные ЛЭП обеспечивают транзит электроэнергии между Сургутским и Нижневартовским районами, а также обеспечивают бесперебойную работу газоперерабатывающего завода, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.На линиях 220 кВ «Сибирская — ГПП-2» и «Сибирская — Кирьяновская» энергетики уже заменили две опоры. Вместо выработавших свой ресурс железобетонных конструкций были установлены металлические, которые характеризуются более высокой механической прочностью и длительным сроком эксплуатации.Также специалисты планируют модернизировать ЛЭП 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская» и 220 кВ «Белозерная — Мачтовая». Помимо полной замены одной опоры, еще на 11 из них будут смонтированы новые нижние секции, на одной — обновлены фундамент и ледовая защита.Стоит добавить, что своевременная замена опор ЛЭП позволяет исключить вероятность их повреждений, соответственно, нарушений электроснабжения потребителей. Решение о модернизации принимается по результатам комплексного обследования линий с применением современных методов диагностики.