Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизируют четыре магистральных ЛЭП для улучшения качества электроснабжения ХМАО-Югры

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала установил пять новых опор российского производства и ...05.03.2024 Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала повысили надежность работы нижневартовского энергоузла
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новое грозозащитное ...24.03.2022 «Россети ФСК ЕЭС» завершили ключевой этап модернизации ЛЭП «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская»
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили ключевой этап ...17.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях электропередачи на Урале
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. До конца этого года «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях ...11.01.2021 «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировали более 2 тыс. фундаментов опор на ЛЭП магистральных электросетей Урала
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировала фундаменты опор на 124 линиях ...