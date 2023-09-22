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Энергия М-12

Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень, общая протяженность которой составит 1 тыс. 980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2023 году был открыт участок автодороги от Москвы до Казани. В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.

Для создания участка автодороги Москва — Казань энергетики Группы «Россети» переустроили в общей сложности более 140 электросетевых объектов, расположенных в районах прохождения магистрали. Сейчас идут работы по следующему этапу проекта — энергетики проводят реконструкцию четырех магистральных линий электропередачи (ЛЭП) в Свердловской области, ведут работы по переустройству энергообъектов распредкомплекса.

Энергия М-12

«Необходимость работ по переустройству линий электропередачи связана со строительством высокоскоростной трассы М-12 «Восток», которая соединит Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Нижнекамск, Екатеринбург и Тюмень. Наши работы по реконструкции линий проходят в местах пересечения ЛЭП со строящейся трассой», — рассказал начальник отдела ОЗПО и ИРД МЭС Урала (ПАО «Россети») Яков Лобов.

Напомним, что скоростная автодорога М-12 входит в состав национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Изначально планировалось строительство автотрассы «Москва — Нижний Новгород — Казань». В 2021 году было объявлено о необходимости ее продления до Екатеринбурга и Тюмени. Соответствующее постановление было принято правительством РФ в ноябре 2023 года.


Энергия М-12

Заместитель начальника службы ЛЭП Свердловского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Николай Сыркин рассказал, какие работы сейчас ведутся на магистральных ЛЭП на территории Свердловской области в рамках строительства автомагистрали. «На ЛЭП 220 кВ «Красноуфимская — Ирень», «Красноуфимская — Продольная с отпайкой на ПС 220 кВ «Ягодная» уже установлено семь новых анкерных опор. Идут работы по установке еще двух опор на линии 500 кВ «Воткинская ГЭС — Емелино», — отметил Николай Сыркин.

Он также добавил, что новые анкерные опоры характеризуются повышенными габаритами и высокой прочностью, так как к местам пересечений автобана и трассы ЛЭП предъявляются особые требования надежности.

Энергия М-12

«Для установки использовались типовые анкерные металлические решетчатые опоры. Конструкции высотой до 39 м обладают значительными показателями механической прочности. Установка опор проводилась в три этапа — устройство фундамента, сборка опоры и монтаж. Для работы было задействовано 25 специалистов и девять единиц спецтехники», — отметил Николай Сыркин.

Отметим, что распределительный комплекс региона также активно участвует в обеспечении строительства трассы М-12. «Россети Урал» ведут работы по переустройству линий 110, 35, 10 и 6 кВ, строительство кабельно-воздушной и кабельной линий 10 кВ. Компания обеспечивает электроснабжение временных объектов, необходимых для реализации проекта. В дальнейшем к сетям будут подключены системы освещения, автодорожная инфраструктура и организации, обслуживающие инфраструктуру М-12.

Ожидается, что создание автотрассы будет способствовать экономическому росту 44 регионов, где проживает 75% населения страны, развитию внутреннего туризма, увеличению торгового оборота со странами Азии.

Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
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