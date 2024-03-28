УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 10:50

Перевооружение ЛЭП

Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к техническому перевооружению магистральных линий электропередачи (ЛЭП), участвующих в выдаче мощности Яйвинской ГРЭС в Пермском крае. Всего энергетики установят более 900 новых опор на двух одноцепных ЛЭП 220 кВ «Яйвинская ГРЭС — Калино».

Перевооружение ЛЭП

«Всего будет демонтировано более 400 существующих опор — это больше половины от их общего количества, и установлено более 900 новых. Таким образом, пролеты между опорами сократятся почти в два раза», — рассказал начальник службы эксплуатации ЛЭП Пермского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Игорь Игумнов.

Он также добавил, что эти меры повысят устойчивость ЛЭП при снегопадах и обледенениях, создающих нагрузку на провода и грозозащитные тросы. Проект позволит увеличить надежность электроснабжения Верхнекамья, горнодобывающих и химических предприятий, которые расположены на этой территории.

Перевооружение ЛЭП

«От безаварийного функционирования двух одноцепных линий электропередачи 220 кВ кВ «Яйвинская ГРЭС — Калино», на которых проходят работы, зависит надежность электроснабжения потребителей Березниковско-Соликамского и Чусовского энергоузлов Пермского края, включая агрохимический сектор, металлургические и горнодобывающие предприятия», — подчеркнул заместитель главного инженера Пермского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Владимир Горбатов.

Игорь Игумнов также рассказал о порядке проведения работ по замене оборудования.

«Сначала будет проведен демонтаж существующей линии на реконструируемых участках, затем рабочие подготовят котлованы, после чего установят новые фундаменты и опоры», — поделился начальник службы эксплуатации ЛЭП.

По словам Владимира Горбатова, реконструкция необходима, так как часть трассы транзита проходит по местности со сложным горным рельефом и в климатических районах с высокими гололедными и ветровыми нагрузками. Проведенные работы повысят устойчивость ЛЭП при снегопадах и обледенениях, создающих нагрузку на провода и грозозащитные тросы.

Перевооружение ЛЭП

Стоит отметить, что вместе с опорами энергетики полностью заменят всю линейную арматуру, изоляторы и фундаменты.

«Будет смонтирован компактированный провод с улучшенными аэродинамическими свойствами. Также с учетом территории прохождения будут установлены птицезащитные устройства. Опоры стандартные двухцепные, анкерные и промежуточные, но в одноцепном исполнении убраны две верхние траверсы и одна нижняя, тем самым увеличено расстояние между проводом и грозотросом», — рассказал о новом оборудовании Игорь Игумнов.

Суммарная протяженность каждой цепи ЛЭП, которые обновят энергетики, составит 132 км. Завершение работ запланировано на конец 2025 года.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
28.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала установят почти 300 птицезащитных устройств на 11 магистральных линиях электропередачи в Приуралье

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала начал установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на 11 ...

01.11.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП для повышения надежности Южноуральской ГРЭС

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» установили девять новых опор на линии ...

17.06.2022 «Россети ФСК ЕЭС» укрепят фундаменты опор магистральных ЛЭП в Пермском крае

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» укрепят более 274 фундаментов опор магистральных линий ...

17.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях электропередачи на Урале

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. До конца этого года «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях ...

11.01.2021 «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировали более 2 тыс. фундаментов опор на ЛЭП магистральных электросетей Урала

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировала фундаменты опор на 124 линиях ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора03.05.2024Пасхальный перезвон, русский фарфор и провинциальные города02.05.2024Майские изменения08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры
Архив новостей
Май 2024 (664)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18