Перевооружение ЛЭП

Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к техническому перевооружению магистральных линий электропередачи (ЛЭП), участвующих в выдаче мощности Яйвинской ГРЭС в Пермском крае. Всего энергетики установят более 900 новых опор на двух одноцепных ЛЭП 220 кВ «Яйвинская ГРЭС — Калино».«Всего будет демонтировано более 400 существующих опор — это больше половины от их общего количества, и установлено более 900 новых. Таким образом, пролеты между опорами сократятся почти в два раза», — рассказал начальник службы эксплуатации ЛЭП Пермского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Игорь Игумнов.Он также добавил, что эти меры повысят устойчивость ЛЭП при снегопадах и обледенениях, создающих нагрузку на провода и грозозащитные тросы. Проект позволит увеличить надежность электроснабжения Верхнекамья, горнодобывающих и химических предприятий, которые расположены на этой территории.«От безаварийного функционирования двух одноцепных линий электропередачи 220 кВ кВ «Яйвинская ГРЭС — Калино», на которых проходят работы, зависит надежность электроснабжения потребителей Березниковско-Соликамского и Чусовского энергоузлов Пермского края, включая агрохимический сектор, металлургические и горнодобывающие предприятия», — подчеркнул заместитель главного инженера Пермского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Владимир Горбатов.Игорь Игумнов также рассказал о порядке проведения работ по замене оборудования.«Сначала будет проведен демонтаж существующей линии на реконструируемых участках, затем рабочие подготовят котлованы, после чего установят новые фундаменты и опоры», — поделился начальник службы эксплуатации ЛЭП.По словам Владимира Горбатова, реконструкция необходима, так как часть трассы транзита проходит по местности со сложным горным рельефом и в климатических районах с высокими гололедными и ветровыми нагрузками. Проведенные работы повысят устойчивость ЛЭП при снегопадах и обледенениях, создающих нагрузку на провода и грозозащитные тросы.Стоит отметить, что вместе с опорами энергетики полностью заменят всю линейную арматуру, изоляторы и фундаменты.«Будет смонтирован компактированный провод с улучшенными аэродинамическими свойствами. Также с учетом территории прохождения будут установлены птицезащитные устройства. Опоры стандартные двухцепные, анкерные и промежуточные, но в одноцепном исполнении убраны две верхние траверсы и одна нижняя, тем самым увеличено расстояние между проводом и грозотросом», — рассказал о новом оборудовании Игорь Игумнов.Суммарная протяженность каждой цепи ЛЭП, которые обновят энергетики, составит 132 км. Завершение работ запланировано на конец 2025 года.