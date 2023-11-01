Специалисты «Россети» — МЭС Урала установят почти 300 птицезащитных устройств на 11 магистральных линиях электропередачи в Приуралье

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала начал установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на 11 магистральных линиях электропередачи на территории Приуралья — в Кировской области, Удмуртской Республике и Пермском крае. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ уральского филиала предприятия.Работы будут проведены на таких значимых для региона линиях, как 500 кВ «Пермская ГРЭС — Калино» и «Пермская ГРЭС — Северная», «Воткинская ГЭС — Вятка», которые участвуют в выдаче электроэнергии самой мощной подстанции Пермского края и Воткинской гидроэлектростанции.«В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и снижения рисков гибели птиц, на ЛЭП устанавливают ПЗУ антиприсадочного типа, которые вынуждают пернатых искать более безопасные места для отдыха и гнездования. Особое внимание уделяется зонам обитания видов птиц, занесенных в красную книгу регионов», — отмечают энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала.