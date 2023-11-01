Специалисты «Россети» — МЭС Урала установят почти 300 птицезащитных устройств на 11 магистральных линиях электропередачи в Приуралье

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили более 3 тыс. изоляторов на шести ...15.03.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала в 2023 году установят более 200 птицезащитных устройств в Удмуртской Республике
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к монтажу птицезащитных ...15.12.2022 Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала установили 750 птицезащитных устройств на опорах ЛЭП
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала смонтировали 750 птицезащитных устройств ...05.08.2022 Специалисты филиала «Свердловэнерго» установили на воздушных ЛЭП более 2 тыс. отпугивающих птиц устройств
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Энергетики «Свердловэнерго» с начала текущего года смонтировали 807 птицезащитных ...17.06.2022 «Россети ФСК ЕЭС» укрепят фундаменты опор магистральных ЛЭП в Пермском крае
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» укрепят более 274 фундаментов опор магистральных линий ...