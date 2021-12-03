Комплексная электромодернизация

Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию подстанций 110 кВ «Троицкая» и 500 кВ «Северная». Здесь была установлена новейшая российская система сбора и передачи информации (ССПИ). Проект позволил повысить качество управления и информационную безопасность объектов, от которых зависит электроснабжение жителей и промышленных потребителей Березниковско-Соликамского энергорайона Пермского края.Заместитель главного инженера Пермского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Владимир Горбатов рассказал об особенностях работы обеих подстанций.«Данные подстанции работают в комплексе. Подстанция 500 кВ «Северная», суммарная мощность которой составляет 1600 МВА, является узловой для Березниковско-Соликамского энергорайона Пермского края и обеспечивает электроснабжение потребителей Верхнекамья, а это более 400 тыс. человек», — сказал Владимир Горбатов.Он добавил, что, помимо жителей региона, подстанция обеспечивает электричеством крупные промышленные предприятия — единственных в России производителей калия, магния и титана «Уралкалий», «Соликамский магниевый завод» и «Сильвинит».«Троицкая» единственная из всех 176 подстанций МЭС Урала имеет напряжение 110 киловольт. Она обеспечивает резервное питание собственных нужд для крупной подстанции 500 кВ «Северная», рядом с которой находится, а также электроснабжение поселка Троицк», — добавил заместитель главного инженера.Владимир Горбатов пояснил, что особенность данной подстанции заключалась в том, что здесь никогда не было систем сбора и передачи технологической информации Системному оператору и в Центр управления сетями. Ранее она не включалась в программы модернизации, поэтому все работы проводились в рамках отдельного титула.Сейчас на подстанции 110 кВ «Троицкая» внедрены цифровые контроллеры, благодаря которым можно в режиме реального времени отслеживать различные электрические измерения из расположенного в Екатеринбурге Центра управления сетями. Новое оборудование также имеет функции дистанционного управления выключателями.Сервер системы был установлен на подстанции 500 кВ «Северная», где смонтированы сетевые коммутаторы для надежной передачи данных и межсетевые экраны, обеспечивающие информационную безопасность.Ведущий инженер отдела систем связи Пермского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Денис Семакин рассказал, что одной из особенностей данного проекта стало использование при модернизации только отечественного программного обеспечения в рамках импортозамещения.Напомним, что в 2022 году в силу вступил указ президента РФ от 30.03.2022 № 166, согласно которому необходимо было заменить иностранное программное обеспечение отечественными аналогами. Одновременно были выпущены директивы по обеспечению технологического суверенитета. Кроме того, в прошлом году из-за санкций значительная часть импортного оборудования стала недоступна для поставок. Все это привело к необходимости перестраивать технические решения и основывать их практически полностью на отечественном оборудовании.«В этом проекте полностью исключено иностранное программное обеспечение, в том числе нам удалось успешно отказаться от иностранной операционной системы. Здесь используется ПО исключительно отечественной разработки, внесенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России», — подчеркнул Денис Семакин.Он добавил, что «Троицкая» стала первой подстанцией в МЭС Урала, где была внедрена ССПИ по новейшему стандарту организации.«В частности, на подстанции «Троицкая» была применена следующая схема: был установлен контейнер, в котором размещается два шкафа — шкаф контроллеров и шкаф гарантированного питания системы. Контроллеры передают в Центр управления сетями информацию о состоянии оборудования подстанции и имеют функции дистанционного управления выключателями. В контейнере смонтирована климатическая система для обеспечения нормальных условий эксплуатации оборудования. Также на «Троицкой» было установлено 16 многофункциональных измерительных преобразователей с дублированными оптическими интерфейсами, передающих в Центр управления сетями различные электрические измерения», — пояснил спикер.Кроме того, в рамках модернизации объекта были установлены несколько датчиков температуры воздуха и датчик скорости ветра. Здесь также появились два приемника спутниковых сигналов точного времени от системы ГЛОНАСС. Для повышения надежности работы подстанции была применена отказоустойчивая топология локальной вычислительной сети «двойная звезда» с передачей информации по оптическому волокну, устойчивому к помехам в условиях сложной электромагнитной обстановки подстанции.«На подстанции 500 кВ «Северная» мы установили сервер системы, оборудование автоматизированного рабочего места, межсетевые экраны для обеспечения информационной безопасности, а также сетевое оборудование. Здесь также почти все оборудование и комплектующие отечественного производства, аттестованные для применения на объектах ПАО «Россети» и имеющие положительные заключения аттестационной комиссии», — резюмировал Денис Семакин.Стоит отметить, что оборудованная ССПИ подстанция 110 кВ «Троицкая» стала первой в МЭС Урала, обмен информацией внутри которой полностью организован по современному стандарту МЭК 61850-8-1. Кроме того, это первая ССПИ с функциями дистанционного управления выключателями.Заместитель главного инженера Владимир Горбатов также добавил, что сегодня модернизация ССПИ проходит еще на одной подстанции.«Модернизация ССПИ сейчас проводится также на подстанции 500 кВ «Вятка» в соседнем регионе — в Кировской области. Она служит основным источником электроснабжения Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича и прилегающих районов. Сейчас в МЭС Урала активно реализуются проекты модернизации систем сбора и передачи информации на 16 подстанциях, которые будут завершены до конца этого года», — поделился Владимир Горбатов.Ожидается, что до 2027 года около 50% магистральных центров питания Урала перейдут на новую систему.