Энергетики «Россетей» повысили надежность электроснабжения Березниковского узла в Пермском крае

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала смонтировали три современных ввода на автотрансформаторе подстанции 220 кВ «Калийная». Объект находится в городе Березники Пермского края, и его модернизация способствовала повышению надежности электроснабжения всего Березниковского узла. Он обеспечивает электричеством более 150 тыс. человек, сообщает пресс-служба компании.







Специалисты отмечают, что высоковольтные вводы являются обязательным элементом силового и коммутационного оборудования. Они нужны для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. Техническое состояние вводов влияет на работоспособность основного оборудования подстанций и стабильность обеспечения потребителей электроэнергией.







«Перед началом работ по замене высоковольтных вводов из бака автотрансформатора было слито масло. После замены дефектных вводов на новые, трансформатор был заполнен дегазированным маслом, после чего проведен комплекс высоковольтных испытаний, физико-химический и хроматографический анализ трансформаторного масла», — рассказал начальник отдела эксплуатации подстанций Пермского предприятия МЭС Урала ПАО «Россети» Андрей Волков.



При замене использовались высоковольтные вводы российского производства, которые не требуют частого технического обслуживания, обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Срок их службы составляет не менее 30 лет.



Общий объем инвестиций, направленных на повышение надежности магистрального комплекса Пермского края в 2023 году, составляет более 100 млн руб., а на техническое обслуживание и ремонты — более 260 млн руб.







«Особое внимание уделяется энергообъектам, обеспечивающим надежное электроснабжение крупнейших предприятий химической промышленности, которыми славится этот регион. Так на подстанции 220 кВ «Бумажная» в Соликамске в рамках реконструкции будут заменены воздушные выключатели 110 и 220 кВ, шкафы автоматики управления выключателями и противоаварийной автоматики ограничения перегрузки оборудования. Такие же шкафы будут установлены еще на одной подстанции 220 кВ «Титан», — прокомментировал заместитель главного инженера Пермского предприятия МЭС Урала ПАО «Россети» Андрей Клестов.



Кроме того, надежность энергоснабжения будет повышена по двум магистральным линиям электропередачи, которые обеспечивают электроэнергией несколько районов Перми и крупный нефтеперерабатывающий завод.



Подстанция 220 кВ «Калийная» введена в эксплуатацию в 1990 году для развития сети ЕНЭС в Пермском крае с целью обеспечения электроснабжения Березниковского Калийного рудоуправления (БКРУ — 4), кирпичного завода «МЕАКИР», городских очистных сооружений, жилого микрорайона на правом берегу реки Кама. Суммарная мощность энергообъекта составляет 250 МВА.



Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала