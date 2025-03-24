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Сегодня, 13:08

Энергетики отремонтируют коммутационное оборудование на Урале

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в нынешнем году обновят 65 выключателей на ключевых подстанциях Свердловской области. Проведение плановых ремонтов выключателей позволит обеспечить высокую надежность электроснабжения Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Качканара и других крупных городов, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Энергетики отремонтируют коммутационное оборудование на Урале

Выключатели относятся к наиболее важному коммутационному оборудованию подстанций. Они предназначены для отключения и включения токовой нагрузки в нормальных режимах и нештатных ситуациях. В процессе эксплуатации их элементы изнашиваются. Своевременный ремонт позволяет поддерживать устройства в рабочем состоянии и предотвратить возникновение технологических нарушений.

В ходе ремонта энергетики полностью разберут оборудование, проведут дефектацию и замену изношенных и поврежденных узлов – контактов, элементов системы управления контактами, уплотнений и других деталей.

Наибольший объем работ запланирован на подстанциях 220 кВ «Первоуральская», «Качканар» и «Краснотурьинск», которые участвуют в обеспечении электроэнергией промышленных и коммунально-бытовых потребителей близлежащих населенных пунктов. Отметим, что в первом квартале текущего года уже был выполнен ремонт трех выключателей, один из которых работает на подстанции 500 кВ «Южная». Энергообъект задействован в электроснабжении Екатеринбурга, являющегося административным центром Свердловской области.

Отметим, что замена выключателей запланирована в этом году также и в соседнем со Свердловской областью регионе — Пермском крае, который, как и весь Приволжский федеральный округ, входит в зону обслуживания электросетевой компании. Там ПАО «Россети» — МЭС Урала планируют провести ремонт 56 выключателей 10-500 кВ на 16 магистральных подстанциях, от которых зависит надежная работа объектов, обеспечивающих электроснабжение Перми, Чайковского, Чусового и других городов края.

Реализация годового плана по модернизации в Пермском крае началась с подстанции 220 кВ «Каучук», участвующей в выдаче мощности Воткинской ГЭС и транзите энергии в Удмуртскую республику. В ходе ремонта там будут заменены контактные соединения, уплотнители и другие детали. Работы проводятся без ограничений подачи электроэнергии потребителям.

Отметим, что МЭС Урала на сегодняшний день отвечают за бесперебойную работу более 31,8 тыс. км линий электропередачи и 178 подстанций. Филиал обеспечивает электрическую связь ОЭС Урала и Западной Сибири с энергосистемами центральных регионов России, Средней Волги и Казахстана, обслуживая девять субъектов Российской Федерации с населением около 18,5 млн человек.

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
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