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Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит коммутационную аппаратуру на магистральных подстанциях Челябинской области

УрБК, Челябинск, 19.06.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтируют около 20 выключателей на шести питающих центрах в Челябинской области. Работы позволят обеспечить высокую надежность электроснабжения Южного Урала, в том числе крупных предприятий, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит коммутационную аппаратуру на магистральных подстанциях Челябинской области
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Выключатели относятся к важным элементам коммутационного оборудования подстанций. Они служат для отключения и включения токовой нагрузки в нормальных режимах и нештатных ситуациях. Своевременный ремонт позволяет поддерживать устройства в исправном состоянии и избежать технологических нарушений.

Энергетики полностью разбирают устройства, проводят замену изношенных и поврежденных узлов: контактов, уплотнений и других деталей. На данный момент обновлены три агрегата на трех магистральных подстанциях 500 кВ.
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