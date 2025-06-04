Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит коммутационную аппаратуру на магистральных подстанциях Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит более 300 изоляторов на магистральных ...27.03.2025 Энергетики отремонтируют коммутационное оборудование на Урале
Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала обновят выключатели на ключевых подстанциях Свердловской области и Пермского края ...26.03.2025 Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновят 65 выключателей на ключевых подстанциях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2025 году отремонтируют 65 выключателей ...24.03.2025 Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтируют 56 выключателей на магистральных подстанциях Пермского края
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2025 году отремонтируют 56 выключателей ...20.02.2025 Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти магистральных подстанциях в Челябинской области
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти ...