Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтируют 56 выключателей на магистральных подстанциях Пермского края

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти ...29.08.2024 Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала отремонтировали 53 высоковольтных выключателя на 17 подстанциях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт 53 высоковольтных ...17.02.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала закончили ремонт на подстанциях 220-500 кВ в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала выполнили ремонтные работы на подстанциях ...10.02.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала начали ремонт оборудования подстанций 220 — 500 кВ в Кировской области
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала проводят ремонты выключателей 6-35 кВ на ...20.04.2022 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют 25 подстанций 220-500 кВ ХМАО для 1,7 млн человек
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» начали ремонт выключателей 110-500 кВ на подстанциях ...