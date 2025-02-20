Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтируют 56 выключателей на магистральных подстанциях Пермского края

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2025 году отремонтируют 56 выключателей 10-500 кВ на 16 магистральных подстанциях Пермского края. Это позволит обеспечить надежную работу объектов, от которых зависит электроснабжение столицы региона, Чайковского, Чусового и других крупных городов, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.



Сообщается, что реализация годового плана модернизации началась с подстанции 220 кВ «Каучук», участвующей в выдаче мощности Воткинской ГЭС, транзите энергии в Удмуртскую республику. В ходе ремонта там будут заменены контактные соединения, уплотнители и другие детали. Работы проводятся без ограничений подачи электроэнергии потребителям.



«Выключатели относятся к наиболее важному коммутационному оборудованию подстанций. Они предназначена для отключения и включения токовой нагрузки при нормальных режимах и нештатных ситуациях. В процессе эксплуатации элементы устройств подвергаются механическим и динамическим нагрузкам, перепадам температуры воздуха, воздействию природных явлений, что ведет к их износу. Своевременный ремонт позволяет поддерживать выключатели в рабочем состоянии», — говорится в сообщении.