Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти магистральных подстанциях в Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование на 28 подстанциях и ...29.08.2024 Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала отремонтировали 53 высоковольтных выключателя на 17 подстанциях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт 53 высоковольтных ...23.04.2024 Энергетики филиала «Россети» – МЭС Урала завершили плановый ремонт подстанции 500 кВ «Демьянская» на юге Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт разъединителя 500 кВ с ...22.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала приступили к плановому ремонту выключателей в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Тюменской области специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к среднему ...29.06.2021 «Россети ФСК ЕЭС» повысят надежность работы энергообъектов Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. «Россети ФСК ЕЭС» отремонтируют 204 выключателя напряжением 10-500 кВ в преддверии ...