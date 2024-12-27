УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти магистральных подстанциях в Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти магистральных подстанциях в Челябинской области. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти магистральных подстанциях в Челябинской области
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Специалисты провели средний ремонт 40 единиц оборудования. Сотрудники компании обновили выключатели 6-220 кВ, высоковольтные разъединители и автотрансформаторную группу. Они отрегулировали приводные механизмы, заменили изношенные контактные соединения, уплотнители и другие детали. Кроме того, энергетики восстановили антикоррозийное покрытие металлоконструкций, что обеспечит долгую работу элементов подстанций и надежную защиту от ржавчины. Компания потратила на ремонт свыше 14 млн руб.

На 2025 год филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала запланировал 34 средних ремонта на 10 энергообъектах 220-500 кВ. Также в сентябре энергетики приступят к ремонту трансформатора на подстанции 500 кВ «Златоуст». Она имеет большое значение для Южного Урала.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.12.2024 Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование 28 подстанций в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование на 28 подстанциях и ...

29.08.2024 Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала отремонтировали 53 высоковольтных выключателя на 17 подстанциях Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт 53 высоковольтных ...

23.04.2024 Энергетики филиала «Россети» – МЭС Урала завершили плановый ремонт подстанции 500 кВ «Демьянская» на юге Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт разъединителя 500 кВ с ...

22.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала приступили к плановому ремонту выключателей в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Тюменской области специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к среднему ...

29.06.2021 «Россети ФСК ЕЭС» повысят надежность работы энергообъектов Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. «Россети ФСК ЕЭС» отремонтируют 204 выключателя напряжением 10-500 кВ в преддверии ...

Популярные новости
23.01.2025Молочные споры24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города24.01.2025Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов28.01.2025Инфляция стала двузначной
Архив новостей
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18