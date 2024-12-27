Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти магистральных подстанциях в Челябинской области. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.Специалисты провели средний ремонт 40 единиц оборудования. Сотрудники компании обновили выключатели 6-220 кВ, высоковольтные разъединители и автотрансформаторную группу. Они отрегулировали приводные механизмы, заменили изношенные контактные соединения, уплотнители и другие детали. Кроме того, энергетики восстановили антикоррозийное покрытие металлоконструкций, что обеспечит долгую работу элементов подстанций и надежную защиту от ржавчины. Компания потратила на ремонт свыше 14 млн руб.На 2025 год филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала запланировал 34 средних ремонта на 10 энергообъектах 220-500 кВ. Также в сентябре энергетики приступят к ремонту трансформатора на подстанции 500 кВ «Златоуст». Она имеет большое значение для Южного Урала.