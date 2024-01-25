Энергия для западных районов ХМАО

Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили шесть дугогасящих реакторов на трех подстанциях ХМАО. От их бесперебойного функционирования зависит надежность работы потребителей Сургутского, Нефтеюганского и Октябрьского районов региона, в том числе транзит электроэнергии как в Ямало-Ненецкий автономный округ, так и в Тюменскую область.Заместитель главного инженера Центрального предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Андрей Лясковский рассказал, почему бесперебойная работа этих подстанций так важна для региона.«Модернизированные подстанции, суммарной мощностью 760 МВА, питают потребителей Сургутского, Нефтеюганского и Октябрьского районов, месторождения крупных нефтегазовых компаний, таких как «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и обеспечивают транзит электроэнергии в Тюменскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ и север региона. Также подстанции 220 кВ «Восточно-Моховая» и «Красноленинская» участвуют в выдаче мощности Сургутской ГРЭС-1 и Няганской ГРЭС соответственно, а также питают объекты близлежащих населенных пунктов», — подчеркнул Андрей Лясковский.Начальник отдела эксплуатации подстанций Центрального предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Кирилл Суворин, в свою очередь, рассказал, что установленные на подстанциях дугогасящие реакторы (ДГР) осуществляют компенсацию токов однофазных коротких замыканий на землю в случае повреждения изоляции одной из фаз кабельной или воздушной линии. Применение такого оборудования предотвращает развитие возможных технологических нарушений, позволяет свести к минимуму последствия замыканий на землю, не снижая надежность электроснабжения.«На трех подстанциях установлено по два управляемых ДГР. Оборудование произведено в России и обеспечивает защиту сети 35 кВ», — рассказал Кирилл Суворин.Специалист также объяснил, как происходил процесс установки ДГР на подстанциях 220 кВ «Усть-Балык», «Красноленинская» и «Восточно-Моховая».«Были смонтированы фундаменты под оборудование, реакторы и разъединители, произведена ошиновка оборудования, проведены испытания, наладка и включение ДГР в работу. Дополнительно на подстанции «Усть-Балык» был проведен монтаж молниезащиты на открытом распределительном устройстве 220 кВ. Установка оборудования на каждой подстанции заняла около двух месяцев. В работах было задействовано 22 специалиста и девять единиц спецтехники, в том числе бурильная машина УБМ-85, автовышка и автокран», — сообщил начальник отдела эксплуатации подстанций Центрального предприятия МЭС Урала.Стоит добавить, что в планах у энергетиков работы и на других энергообъектах, имеющих большое значение для региона.«В 2024 году у нас запланированы крупные работы на подстанциях 220 кВ «Правдинская», «КС-5» и «Сургут». На трех линиях электропередачи (ЛЭП) Ханты-Мансийского автономного округа будет заменен грозотрос в больших объемах. Работы по замене опор пройдут на трех ЛЭП 220-500 кВ Нижневартовского района. На линии 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская» заменят 22 нижних узла опор», — рассказал Андрей Лясковский.Все это повысит надежность энергоснабжения жителей и нефтегазовых месторождений региона.