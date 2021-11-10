МЭС Урала признали лучшим филиалом компании «Россети» по итогам 2022 года

Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Накануне ПАО «Россети» отметило 21 год деятельности энергетической компании, отвечающей за надежное энергоснабжение потребителей по всей России. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала, работающий на территории Уральского и Приволжского федеральных округов с населением около 18,5 млн человек, по итогам 2022 года стал лучшим в компании.«Добиться столь высокого звания удалось благодаря ежедневному самоотверженному труду энергетиков, зачастую простых работяг, которые всю свою жизнь посвятили профессии. Одним из таких является Андрей Горбунов, который почти 30 лет работает на подстанции 220 кВ «Первоуральская» в Свердловской области и уже 20 лет управляет ею», — сообщает пресс-служба филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.Эта подстанция является узловым центром питания западных районов региона мощностью 740 МВА. Она обеспечивает бесперебойное электроснабжение потребителей Ревды, Первоуральска и прилегающих территорий. В частности от нее запитаны такие крупные промышленные предприятия, как Среднеуральский медеплавильный завод (ПАО «СУМЗ») и Первоуральский новотрубный завод (АО «ПНТЗ»), крупнейшие предприятия на Урале и в России по выплавке меди из первичного сырья и по выпуску стальных труб.«Время не стоит на месте, и оборудование на подстанции модернизировалось и обновлялось. Так в последние годы на энергообъекте были установлены комплексы автоматики, контролирующие нагрузку подстанционных трансформаторов, новые трансформаторы тока, обновлены высоковольтные вводы и микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики. Также была смонтирована оптоволоконная микропроцессорная дуговая защита, которая фиксирует световое излучение в самом начале возникновения электрической дуги предотвращая развитие возможного технологического нарушения, и практически в полном объеме заменена опорно-стержневая изоляция», — говорится в сообщении.Также специалисты организации отмечают, что сплоченность команды — залог бесперебойного электроснабжения потребителей. Коллеги Андрея Горбунова отметили, что за годы работы в качестве начальника подстанции он сумел создать команду единомышленников, тружеников, друзей.По словам начальника группы подстанций, в которую входит «Первоуральская», Александра Турусова, Андрей Петрович — профессионал-энергетик с большой буквы, который всей душой переживает за оборудование, которое находится под его надзором. Он отметил, что там, где руководит Горбунов, всегда можно быть уверенным в результате.Коллектив подстанции считает, что с таким руководителем любые начинания завершатся успехом. Это подтверждают многочисленные грамоты и награды энергетика.«Андрей Петрович — настоящий профессионал своего дела, который с головой погружен в свою работу, не только знает все технические аспекты своей работы, но и прекрасно понимает, как его действия влияют на жизнь и безопасность людей. Благодаря ответственности и аккуратности Андрея Петровича и его персонала на подстанции всегда царит порядок, а все задачи выполняются точно срок», — рассказал начальник отдела эксплуатации подстанций Свердловского предприятия МЭС Урала Виталий Смыслов о своем коллеге.В планах компании на 2024 год — дальнейшее развитие подстанции «Первоуральская». В частности — замена автотрансформаторной группы энергообъекта. Также уже в этом году в Свердловской области закончится реконструкция инженерно-технических средств охраны на подстанциях 500 кВ «БАЗ» и 220 кВ «Белка». Еще на четырех подстанциях будут установлены регистраторы аварийных событий, а также будет проведена замена опор на линиях электропередачи и повышена их грозоупорность.