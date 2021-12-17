Модернизация надежности

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили проект технического перевооружения подстанции 500 кВ «Курган», оснастив энергообъект микропроцессорными комплексами релейной защиты. Таким образом, подстанция 500 кВ «Курган» стала первым энергообъектом в области, который оснащен цифровыми защитами. Проведенные работы повысили надежность электроснабжения потребителей региона, а также перетоков электрической мощности с соседними энергосистемами.
Напомним, что подстанция 500 кВ «Курган» — самая мощная (1002 МВА) подстанция Курганской области, где проживает более 800 тыс. человек. В числе основных промышленных потребителей энергообъекта одно из крупнейших фармацевтических предприятий России — завод «Синтез», Курганский автобусный завод Группы «ГАЗ» и Курганский машиностроительный завод госкорпорации «Ростех».
«Помимо электроснабжения потребителей региона, подстанция обеспечивает перетоки электрической мощности между Россией и Казахстаном по межгосударственной воздушной линии 500 кВ «Курган — Аврора», между энергосистемами Курганской и Тюменской областями по воздушной линии 500 кВ «Курган — Беркут», с Челябинской энергосистемой по линии 500 кВ «Курган — Козырево», а также с энергосистемой Западной Сибири по линии 500 кВ «Курган — Беркут», — рассказал начальник подстанции 500 кВ «Курган» Свердловского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Алексей Порываев.
В рамках реализации проекта технического перевооружения специалисты выполнили комплекс работ по модернизации существующей автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) подстанции и ввели в работу 25 шкафов релейной защиты (РЗА) российского производства.
Начальник службы РЗА и АСУ ТП Свердловского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Андрей Матков отметил, что новые микропроцессорные комплексы отвечают всем требованиям, предъявляемым к современным устройствам релейной защиты и автоматики, и заменили находившиеся в эксплуатации микроэлектронные защиты.
«Такие комплексы отличаются высокой чувствительностью, быстродействием и увеличенным сроком службы по сравнению с микроэлектронными аналогами — более 20 лет. Микропроцессорные устройства обладают широким функционалом, включая самодиагностику, обеспечивают возможность передачи данных в цифровом формате по двум независимым каналам связи с использованием международного протокола МЭК 61850. Новые устройства РЗА обеспечивают защиту от коротких замыканий оборудования подстанции и отходящих линий электропередачи», — рассказал Андрей Матков.
Также на подстанции 500 кВ «Курган» реализован инновационный проект, нацеленный на повышение энергоэффективности. Работы проведены в рамках отраслевого национального проекта «Энергоэффективная подстанция», утвержденного Минэнерго России. В ходе работ были использованы решения научно-технического центра Группы «Россети», которые уже применяются на объектах сверхвысокого класса напряжения.
«Силовые автотрансформаторы оборудованы системой частотного регулирования охлаждения, которая определяет оптимальные режимы работы двигателей вентиляторов и маслонасосов на основе данных о температуре оборудования и окружающей среды, поступающих в режиме онлайн», — пояснил Андрей Матков.
Стоит добавить, что в 2023 году подстанция 500 кВ «Курган» встречает свой тридцатилетний юбилей. Подстанция славится своим коллективом, многие сотрудники работают здесь десятилетиями, награждены отраслевыми и корпоративными наградами. А по итогам 2021 года подстанция 500 кВ «Курган» была признана лучшей подстанцией среди магистральных подстанций ПАО «Россети» в рамках всероссийского смотра-конкурса.
Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
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