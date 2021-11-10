«Россети ФСК ЕЭС» повысили класс защиты на главном центре питания Курганской области

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установили новые микропроцессорные комплексы релейной защиты на подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Курган». Это первый подобный объект в Курганской области, который оснащен таким оборудованием. Благодаря модернизации повысилась надежность электроснабжения потребителей не только региона, но и межгосударственного транзита Россия — Казахстан, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



Энергетики осуществили монтаж 25 шкафов релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА). Все оборудование выпущено российскими производителями. Такие комплексы отличаются высокой чувствительностью, быстродействием и более длительным, более 20 лет, сроком службы по сравнению с микроэлектронными аналогами. Микропроцессорные устройства обладают расширенным функционалом, включая самодиагностику, позволяют передавать данные в цифровом формате по двум независимым каналам связи с использованием международного протокола МЭК 61850.



Новые устройства РЗА позволят защитить от коротких замыканий оборудование подстанции и линий электропередачи 220 кВ «Курган — Высокая» и «Курган — Промышленная». Эти объекты участвуют в обеспечении межгосударственного транзита и электроснабжении потребителей региона, в том числе одного из крупнейших фармацевтических предприятий России — завода «Синтез», Курганского автобусного завода Группы «ГАЗ» и Курганского машиностроительного завода госкорпорации «Ростех».