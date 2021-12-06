«Россети ФСК ЕЭС» затратили 40 млн рублей на новые защиты для подстанции Луговая в ХМАО — Югре

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили пусконаладочные работы на подстанции 500 кВ «Луговая». Вместо выработавших свой ресурс микроэлектронных устройств релейной защиты здесь были установлены семь шкафов с новыми микропроцессорными защитами. Благодаря новому оборудованию повышена надежность транзита электроэнергии между Тюменской и Свердловской областями. Стоимость проекта составила порядка 40 млн руб., сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



Новые комплекты микропроцессорных защит произведены на российских предприятиях. Они обладают встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварий, отличаются высоким быстродействием и повышенной точностью определения показателей измеряемых величин.



При возникновении различных нарушений в электрической сети устройства РЗА самостоятельно определяют и отключают поврежденный участок, минимизируя повреждения силового оборудования и снижая вероятность развития системных аварий.



Подстанция 500 кВ «Луговая» установленной трансформаторной мощностью 1002 МВА обеспечивает электроснабжение Кондинского района ХМАО — Югры, где расположены крупные нефте-газодобывающие предприятия, такие как «Транснефть» и «Лукойл».