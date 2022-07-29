Электричество для агрокомплекса

Фото предоставлены пресс-службой филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в Тюменской области произвели замену силового трансформатора на подстанции 220 кВ «Голышманово» на более мощный. Работы выполнены в рамках проекта по присоединению предприятия агропромышленного комплекса к распределительным сетям АО «Россети Тюмень».Начальник Ишимской группы подстанций Евгений Кушнарев отметил, что данный энергообъект снабжает электричеством потребителей южной части Тюменского региона.«Подстанция 220 кВ «Голышманово» трансформаторной мощностью 272 МВА обеспечивает электроэнергией жителей юга Тюменской области, в том числе потребителей поселка городского типа Голышманово с населением более 13 тыс. человек. Электроэнергию получают не только населенные пункты, но и значимые градообразующие предприятия, среди которых представители сельскохозяйственной отрасли», — рассказал Евгений Кушнарев.Заместитель главного инженера Южного предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Евгений Ермолин рассказал, что благодаря технологическому присоединению одна из региональных компаний по разведению сельскохозяйственной птицы получит 7,4 МВт мощности.«Благодаря замене силового трансформатора на более мощный мы смогли произвести технологическое присоединение агрокомплекса к распределительным сетям, которым передает электроэнергию наша подстанция. Компания по разведению сельскохозяйственной птицы получит 7,4 МВт мощности», — рассказал Евгений Ермолин.Стоит отметить, что силовые трансформаторы являются важным оборудованием подстанции, предназначенным для преобразования уровня напряжения в сети с целью дальнейшей передачи электроэнергии потребителям.«На подстанции 220 кВ «Голышманово» проведена замена силового трансформатора номинальной мощностью 6,3 МВА на трансформатор номинальной мощностью 16 МВА. Вновь установленный трансформатор оснащен современными микропроцессорными терминалами релейной защиты и автоматики отечественного производства», — добавил Евгений Кушнарев.Евгений Ермолин также рассказал, что, помимо замены силового трансформатора, проведены и другие работы на энергообъекте.«Для повышения надежности электроснабжения подключенных к подстанции 220 кВ «Голышманово» потребителей электрической энергии на ней также установлены два дугогасящих реактора номинальной мощностью 300 кВА, заменены ячейки 10 кВ на двух системах шин», — отметил Е. Ермолин.Работы проводились с сентября 2022 года. В ходе реализации проекта энергетики произвели разработку рабочей документации, выполнили поставку оборудования, а также провели строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Новое оборудование прослужит еще десятки лет, и это даст серьезный толчок для развития района в будущем.