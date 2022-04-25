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Энергетики «Россети» — МЭС Урала установят в ХМАО 16 высоковольтных вводов на подстанциях

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала проведут работы на подстанциях 500 кВ, участвующих в электроснабжении районов нефтедобычи. Техническое перевооружение пяти системообразующих питающих центров проведут в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и на юге Тюменской области. Это повысит надежность электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба компании.

По словам специалистов энергетики, высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования энергообъектов и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией.

В ходе техперевооружения используются современные высоковольтные вводы 500 кВ с твердой RIP-изоляцией отечественного производства. Их преимуществами являются надежность, высокая пожаробезопасность, удобство в эксплуатации и продолжительный срок службы — не менее 30 лет, отмечают в компании.

Также сообщается, что к настоящему времени энергетики завершили монтаж новых вводов на подстанции 500 кВ «Трачуковская», обеспечивающей транзит мощности от крупнейшей теплоэлектростанции России — Сургутской ГРЭС-2. До конца 2023 года аналогичные мероприятия планируется завершить на подстанциях 500 кВ «Пыть-Ях», «Кирилловская», «Тюмень» и «Луговая».

Суммарная мощность энергообъектов превышает 7 тыс. МВА. От их стабильной работы зависит надежность электроснабжения потребителей юга Тюменской области, Нижневартовского, Нефтеюганского, Сургутского и Кондинского районов Югры.

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