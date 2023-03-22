Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала заменили оборудование на пяти подстанциях в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили оборудование на пяти подстанциях в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. В частности, на электростанциях с напряжением 500 кВ специалисты установили 16 единиц оборудования. Это обеспечит стабильность подачи электричества в регионы с крупными газо- и нефтедобывающими производствами, сообщает пресс-служба компании.



«Высоковольтные вводы предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния таких устройств напрямую зависит работоспособность энергообъектов и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией», — уточнили в пресс-службе.



Сами электростанции, как отмечают в компании, очень важны для северных регионов. Они передают энергию Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Тобольской ТЭЦ и Тюменской ТЭЦ-2. Полученное электричество питает крупнейшие города «тюменской матрешки»: Сургут, Нижневартовск, Ноябрьск и Тюмень.