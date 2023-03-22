Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала заменили оборудование на пяти подстанциях в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала проведут работы на подстанциях 500 кВ, ...14.04.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» начали модернизацию подстанции 220 кВ с выдачей мощности Яйвинской ГРЭС в Пермском крае
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Энергетики компании «Россети ФСК ЕЭС» начали работы по оснащению подстанции 220 кВ ...31.03.2022 «Россети ФСК ЕЭС» обновили высоковольтное оборудование на подстанции «Муравленковская» в ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. Компания «Россети ФСК ЕЭС» обновила высоковольтное оборудование на подстанции 500 кВ ...26.05.2021 «Россети ФСК ЕЭС» установят новые высоковольтные вводы на десяти подстанциях в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» модернизирует высоковольтные вводы на десяти подстанциях в ...30.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали оборудование на одной из крупнейших подстанций ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» обновила оборудование на одном из главных центров питания ...