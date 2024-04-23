Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование на подстанции 220 кВ «Каменская»

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт разъединителя 500 кВ с ...20.06.2023 «Россети» провели ремонт выключателей на подстанции «Демьянская» в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт двух воздушных выключателей ...31.03.2022 «Россети ФСК ЕЭС» обновили высоковольтное оборудование на подстанции «Муравленковская» в ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. Компания «Россети ФСК ЕЭС» обновила высоковольтное оборудование на подстанции 500 кВ ...26.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» обновили оборудование на центре питания Когалымского энергорайона ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. «Россети ФСК ЕЭС» обновили коммутационное оборудование на центре питания севера ...11.01.2021 «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт оборудования на 10 подстанциях Кировской области
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт 120 выключателей 6-500 кВ и более 300 ...