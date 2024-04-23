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Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование на подстанции 220 кВ «Каменская»

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы по замене оборудования на открытом распределительном устройстве подстанции 220 кВ «Каменская», сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование на подстанции 220 кВ «Каменская»
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

«Это один из ключевых этапов реконструкции объекта, в рамках которой ранее уже была проведена замена силовых трансформаторов. Проект имеет системное значение, поскольку подстанция участвует в схеме выдачи мощности Белоярской АЭС и обеспечивает энергоснабжение южных районов Свердловской области», — говорится в сообщении.

Энергетики установили новые разъединители и элегазовые выключатели 220 кВ, характеризующиеся низкими затратами на эксплуатацию и высокой надежностью. Помимо коммутационного оборудования выполнен монтаж новых строительных конструкций (порталов), а также трансформаторов напряжения.

Разъединители и выключатели входят в состав основного коммутационного оборудования подстанций. Разъединители предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтных и профилактических работ, а выключатели — для выполнения коммутаций электрической цепи в нормальных и нештатных режимах.

На финальном этапе реконструкции, который запланирован на 2026 год, планируются модернизация закрытого распределительного устройства 10 кВ и перезаводы линий 110 кВ на вновь смонтированные ячейки. Все работы проводятся на действующей подстанции без ограничений электроснабжения потребителей, поскольку «Каменская» обеспечивает надежное электроснабжение социально значимых объектов и крупных промышленных предприятий, в том числе, с непрерывным циклом производства.
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