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Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновят 65 выключателей на ключевых подстанциях Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2025 году отремонтируют 65 выключателей на 20 магистральных подстанциях в Свердловской области, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновят 65 выключателей на ключевых подстанциях Свердловской области
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Проведение плановых ремонтов выключателей позволит обеспечить высокую надежность электроснабжения Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Качканара и других крупных городов.

Наибольший объем работ запланирован на подстанциях 220 кВ «Первоуральская», «Качканар» и «Краснотурьинск», которые участвует в обеспечении электроэнергией промышленных и коммунально-бытовых потребителей близлежащих населённых пунктов.

В первом квартале текущего года уже выполнен ремонт трех выключателей, один из которых работает на подстанции 500 кВ «Южная». Энергообъект задействован в электроснабжении Екатеринбурга, административного центра Свердловской области.

В ходе ремонта энергетики полностью разбирают оборудование, проводят дефектацию и замену изношенных и поврежденных узлов — контактов, элементов системы управления контактами, уплотнений и другие деталей.

Выключатели относятся к наиболее важному коммутационному оборудованию подстанций. Они предназначены для отключения и включения токовой нагрузки в нормальных режимах и нештатных ситуациях. В процессе эксплуатации их элементы изнашиваются. Своевременный ремонт позволяет поддерживать устройства в рабочем состоянии и предотвратить возникновение технологических нарушений.
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