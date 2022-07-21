Сотрудники «Россети» — МЭС Урала начали ремонт оборудования подстанций 220 — 500 кВ в Кировской области

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала проводят ремонты выключателей 6-35 кВ на подстанциях 220-500 кВ Кировской области. До конца года работы будут выполнены на восьми подстанциях 220-500 кВ, от стабильной работы которых зависит надежность электроснабжения области с населением более 1,1 млн человек.
«Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении короткого замыкания они отключают поврежденные элементы энергосистемы, предотвращая развитие аварии. В процессе эксплуатации конструктивные элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик», — сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.
Средний ремонт необходим для восстановления исправности выключателей с заменой или восстановлением составных частей, что позволяет продлить ресурс работы оборудования.
В настоящее время завершен средний ремонт выключателей 10 кВ на подстанции 500 кВ «Вятка» — основном центре питания Кировской области, а также энергообъект участвует в транзите электроэнергии между энергосистемами Центра и Урала. Проводятся работы на подстанции 220 кВ «Киров», запланированы ремонты на подстанциях 220 кВ «Зуевка», «Вятские Поляны», «Котельнич», «Лебяжье», «Мураши», «Омутнинск». Всего запланирован ремонт 35 выключателей 6-35 кВ.
Также в Кировской области в 2023 году планируется выполнить средние ремонты выключателей 110-500 кВ в количестве 18 шт. В апреле работы начнутся на подстанциях 500 кВ «Вятка» и 220 кВ «Вятские Поляны», «Котельнич».
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