Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала закончили ремонт на подстанциях 220-500 кВ в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала выполнили ремонтные работы на подстанциях 220-500 кВ в Тюменской области. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.



Энергетики отремонтировали выключатели 10 кВ на подстанциях 500 кВ «Витязь» и 220 кВ «Голышманово». Объем их трансформаторной мощности — более 650 МВА. Работы выполнены в рамках начавшейся программы среднего ремонта выключателей на подстанциях 220-500 кВ юга Тюменской области с численностью населения более 1 млн 500 тыс. человек.



«Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении короткого замыкания они отключают поврежденные элементы энергосистемы, предотвращая развитие аварии. В процессе эксплуатации конструктивные элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик», — говорится в сообщении.



Ремонт необходим для восстановления исправности выключателей с заменой или восстановлением составных частей. Это позволяет продлить ресурс работы оборудования.



В планах на 2023 год предусмотрен подобный ремонт 40 выключателей 6-500 кВ на 11 магистральных подстанциях области. Особое внимание будет уделено энергообъектам, обеспечивающим электроснабжение крупных нефтегазовых и сельскохозяйственных предприятий. Наибольшее количество работ будет проведено на подстанции 500 кВ «Демьянская» — важнейшем энергоузле Тюменской области. Данный энергоузел обеспечивает транзит 500 кВ от Сургутских ГРЭС на Урал, а также электроснабжение потребителей нефтеперекачивающих и компрессорных станций магистральных нефтепроводов и газопроводов, объектов нефтедобычи.