Специалисты «Россети» — МЭС Урала приступили к плановому ремонту выключателей в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт двух воздушных выключателей ...17.02.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала закончили ремонт на подстанциях 220-500 кВ в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала выполнили ремонтные работы на подстанциях ...10.02.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала начали ремонт оборудования подстанций 220 — 500 кВ в Кировской области
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала проводят ремонты выключателей 6-35 кВ на ...20.04.2022 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют 25 подстанций 220-500 кВ ХМАО для 1,7 млн человек
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» начали ремонт выключателей 110-500 кВ на подстанциях ...04.04.2022 Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют 12 подстанций 220 — 500 кВ в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» проведут средние ремонты выключателей 10-500 кВ на ...