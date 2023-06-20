Специалисты «Россети» — МЭС Урала приступили к плановому ремонту выключателей в Тюменской области

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Тюменской области специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к среднему ремонту выключателей. Всего на 2024 год компания запланировала провести средний ремонт более 50 выключателей 6-500 кВ на 10 магистральных подстанциях региона. Это позволит повысить надежность энергоснабжения для более чем 1,6 млн человек, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.В первую очередь энергетики начали работу на подстанции 500 кВ «Витязь», являющейся важным энергоузлом юга Тюменской области. На ней проведен средний ремонт трех масляных выключателей 10 кВ.Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении короткого замыкания они отключают поврежденные элементы энергосистемы, предотвращая развитие технологического нарушения. В процессе эксплуатации конструктивные элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик. Средний ремонт позволяет продлить ресурс работы оборудования за счет замены составных частей.