Сотрудники «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование подстанции «Надым» для электроснабжения жителей Ямала

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала выполнили ремонтные работы на подстанциях ...10.02.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала начали ремонт оборудования подстанций 220 — 500 кВ в Кировской области
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала проводят ремонты выключателей 6-35 кВ на ...07.09.2021 «Россети ФСК ЕЭС» обновили оборудование подстанции 220 кВ в Ямало-Ненецком автономном округе
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» установили семь новых электрогазовых переключателей 110 ...26.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» обновили оборудование на центре питания Когалымского энергорайона ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. «Россети ФСК ЕЭС» обновили коммутационное оборудование на центре питания севера ...05.11.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют коммутационное оборудование на двух подстанциях ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизирует оборудование на двух ...