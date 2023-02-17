Сотрудники «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование подстанции «Надым» для электроснабжения жителей Ямала

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили установку двух выключателей мощностью 110 кВ и 220 кВ на подстанции 220 кВ «Надым», расположенной на Ямале.



Как сообщает пресс-служба компании, модернизация подстанции повысит надежность энергоснабжения Салехарда, Надымского и Приуральского районов Ямало-Ненецкого автономного округа, где проживает более 180 тыс. человек.



«Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении короткого замыкания они отключают поврежденные элементы энергосистемы, предотвращая развитие возможного технологического нарушения. Новые устройства отечественного производства, более надежны в эксплуатации, не требуют постоянного ремонтного обслуживания, управляются в автоматизированном режиме. Срок их службы составляет не менее 25 лет», — говорится в сообщении.