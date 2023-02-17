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«Россети» провели ремонт выключателей на подстанции «Демьянская» в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт двух воздушных выключателей 500 кВ на подстанции 500 кВ «Демьянская».

«Россети» провели ремонт выключателей на подстанции «Демьянская» в Тюменской области
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала, выключатели представляют собой важнейшее подстанционное оборудование, предназначенное для включения и отключения нагрузки в нормальных режимах и отключения токов короткого замыкания в аварийных режимах.

Отмечается, что отремонтированные выключатели предназначены для выполнения коммутационных функций на линиях электропередачи 500 кВ «Демьянская — Тобол» и «Демьянская — Нелым».

Помимо этого, на подстанции 500 кВ «Демьянская» в рамках проведения ремонтной кампании текущего года запланирован средний ремонт масляных выключателей 220 кВ и ремонт здания общего подстанционного пункта управления.

Уточняется, что суммарная трансформаторная мощность подстанции 500 кВ «Демьянская» составляет 1253 МВА. Энергообъект является важным энергоузлом Тюменской области, обеспечивает электроснабжение объектов электросетевого хозяйства «Газпромнефти» и «Транснефти».

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