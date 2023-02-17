«Россети» провели ремонт выключателей на подстанции «Демьянская» в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт двух воздушных выключателей 500 кВ на подстанции 500 кВ «Демьянская».





Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала



Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала, выключатели представляют собой важнейшее подстанционное оборудование, предназначенное для включения и отключения нагрузки в нормальных режимах и отключения токов короткого замыкания в аварийных режимах.



Отмечается, что отремонтированные выключатели предназначены для выполнения коммутационных функций на линиях электропередачи 500 кВ «Демьянская — Тобол» и «Демьянская — Нелым».



Помимо этого, на подстанции 500 кВ «Демьянская» в рамках проведения ремонтной кампании текущего года запланирован средний ремонт масляных выключателей 220 кВ и ремонт здания общего подстанционного пункта управления.



Уточняется, что суммарная трансформаторная мощность подстанции 500 кВ «Демьянская» составляет 1253 МВА. Энергообъект является важным энергоузлом Тюменской области, обеспечивает электроснабжение объектов электросетевого хозяйства «Газпромнефти» и «Транснефти».