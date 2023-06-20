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Специалисты «Россети» — МЭС Урала расчистили более 1,2 тыс. га трасс магистральных ЛЭП в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Филиал «Россети» — МЭС Урала расчистил от древесно-кустарниковой растительности более 1,2 тыс. га трасс под 10 магистральными линиями электропередачи (ЛЭП) за первую половину 2023 года в Тюменской области.

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала, расчистка трасс является одним из основных мероприятий, ежегодно проводимых в ходе ремонтной кампании.

«Территория под ЛЭП расчищается при помощи ручных пил, кусторезов. Это необходимо для того, чтобы избежать коротких замыканий и возможных технологических нарушений», — говорится в сообщении.

Энергетики провели работы на линиях электропередачи, которые осуществляют переток мощности внутри Тюменской энергосистемы. В их число вошли ЛЭП 500 кВ «Демьянская — Тобол», которая участвует в электроснабжении Уватских и Тобольских месторождений нефти, а также 500 кВ «Тобол — Тюмень» и «Нелым — Тобол», по которым передается электроэнергия на предприятия «ЗапСибНефтехима».

Отмечается, что до конца года в планах у энергетиков расчистить еще 1,4 тыс. га трасс под линиями электропередачи в Тюменской области.
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