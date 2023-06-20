Специалисты «Россети» — МЭС Урала расчистили более 1,2 тыс. га трасс магистральных ЛЭП в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт двух воздушных выключателей ...30.05.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала в 2023 году обновят более 1,7 тыс. изоляторов в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установят более 1,7 тыс. новых изоляторов ...25.08.2022 Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» произвели ремонт системообразующей ЛЭП 500 кВ в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонтные работы на линии электропередачи 500 ...19.08.2021 «Россети ФСК ЕЭС» закончили ремонт ЛЭП «Демьянская — Тобол» в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ремонт линии электропередачи 500 ...29.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» расширили просеки 16 магистральных линий электропередачи Урала и Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» расширила просеки 16 магистральных линий электропередачи ...