Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала расчистили от растительности 554 га трасс под 48 линиями электропередачи Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 01.10.202. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала расчистили от деревьев и кустарников 554 га трасс под 48 линиями электропередачи (ЛЭП) Челябинской области.



В пресс-службе предприятия рассказали, что расчистка трасс линий электропередачи является одним из основных мероприятий, ежегодно проводимых в ходе ремонтной кампании. Это поможет избежать коротких замыканий и повысить надежность энергоснабжения потребителей региона с населением более 3 млн человек.



«Трассы расчищаются при помощи ручных пил, кусторезов, а также с применением мульчеров. Это необходимо для того, чтобы избежать коротких замыканий и возможных технологических нарушений», — уточнили в пресс-службе.



Там также отметили, что наибольшее внимание при проведении работ было уделено воздушным линиям электропередачи 500 кВ «Уфимская — Кропачево», «Курган — Козырево», «Курчатовская — Шагол», которые осуществляют перетоки мощности Челябинской области с Приволжьем, Свердловской и Курганской областями.



Добавим, что всего в Челябинской области до конца года предприятие планирует расчистить от древесно-кустарниковой растительности 586 га.