Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала расчистили от растительности 554 га трасс под 48 линиями электропередачи Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2024 году расчистят от растительности ...02.08.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала расчистили более 1,2 тыс. га трасс магистральных ЛЭП в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Филиал «Россети» — МЭС Урала расчистил от древесно-кустарниковой растительности более ...15.02.2023 Специалисты филиала ПАО «Россети» повысят пожарную безопасность магистральных ЛЭП в Челябинской области
УрБК, Челябинск, 15.02.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2023 году планируют расчистить 212,4 га от ...15.08.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» расчистят более 4 тыс. га просек на 89 ЛЭП в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2022. Сотрудники «Россети ФСК ЕЭС» расчистят более 4 тыс. га просек на линиях электропередачи ...30.11.2021 «Россети ФСК ЕЭС» затратили на повышение надежности линий электропередачи в ХМАО-Югре более 133 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. «Россети ФСК ЕЭС» произвели росчисть просек под 94 линиями электропередачи в ХМАО-Югре. ...