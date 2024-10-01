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Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала освободят от растительности 667 гектаров трасс магистральных ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала освободят от растительности 667 гектаров трасс магистральных линий электропередачи, расположенных в Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.

Работы, нацеленные на защиту ЛЭП от низовых пожаров, завершаться к началу мая.

Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала освободят от растительности 667 гектаров трасс магистральных ЛЭП
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

«Расчистка трасс энерготранзитов от сухого камыша, кустарников и травы в поймах рек, на берегах озер и заболоченных территориях проводится ежегодно. Ввиду труднодоступности отдельных участков ЛЭП бригады работают зимой и в начале весны, когда земля промерзает. Кроме того, используется специальная техника, включая болотоходы», — говорится в сообщении.

Наибольшее внимание при расчистке будет уделено воздушной линии 500 кВ «Курчатовская — Шагол», от которой зависит надежность электроснабжения Челябинска, а также переток мощности между Свердловской и Челябинской областями. Объект участвует в выдаче мощности Белоярской АЭС в уральскую энергосистему.
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