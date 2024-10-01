Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала освободят от растительности 667 гектаров трасс магистральных ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 01.10.202. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала расчистили от деревьев и кустарников 554 га ...23.04.2024 Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала в 2024 году расчистят от растительности более 12 тыс. гектаров трасс линий электропередач в УрФО
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2024 году расчистят от растительности ...02.08.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала расчистили более 1,2 тыс. га трасс магистральных ЛЭП в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Филиал «Россети» — МЭС Урала расчистил от древесно-кустарниковой растительности более ...15.02.2023 Специалисты филиала ПАО «Россети» повысят пожарную безопасность магистральных ЛЭП в Челябинской области
УрБК, Челябинск, 15.02.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2023 году планируют расчистить 212,4 га от ...30.03.2022 «Россети ФСК ЕЭС» произвели расчистку 440 га магистральных транзитных ЛЭП Свердловской и Тюменской областей
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2022. Сотрудники «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») произвели расчистку от зарослей камыша 440 ...