Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала в 2024 году расчистят от растительности более 12 тыс. гектаров трасс линий электропередач в УрФО

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2024 году расчистят от растительности более 12 тыс. Га трасс линий электропередачи 220–500 кВ в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.Самый большой объем предстоит выполнить на системообразующих ЛЭП 220–500 кВ, расположенных в Свердловской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В том числе это объекты, задействованные в выдаче мощности крупнейших теплоэлектростанций — Рефтинской, Нижневартовской и Сургутских ГРЭС. В общей сложности в этих регионах энергетики расчистят более 10 тыс. Га просек ЛЭП.«Деревья и кустарники, растущие в непосредственной близости от энергобъектов, при сильном ветре, снегопадах, пожарах или несанкционированной вырубке могут стать причиной технологических нарушений. Поэтому ежегодно проводится плановая расчистка трасс линий электропередачи», — пояснили на предприятии.