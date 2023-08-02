Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала в 2024 году расчистят от растительности более 12 тыс. гектаров трасс линий электропередач в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Филиал «Россети» — МЭС Урала расчистил от древесно-кустарниковой растительности более ...15.08.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» расчистят более 4 тыс. га просек на 89 ЛЭП в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2022. Сотрудники «Россети ФСК ЕЭС» расчистят более 4 тыс. га просек на линиях электропередачи ...30.11.2021 «Россети ФСК ЕЭС» затратили на повышение надежности линий электропередачи в ХМАО-Югре более 133 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. «Россети ФСК ЕЭС» произвели росчисть просек под 94 линиями электропередачи в ХМАО-Югре. ...29.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» расширили просеки 16 магистральных линий электропередачи Урала и Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» расширила просеки 16 магистральных линий электропередачи ...22.09.2016 ФСК ЕЭС повышает противопожарную защиту энергообъектов Сибири
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2016. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершает работы по расчистке трасс линий ...