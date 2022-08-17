Электроснабжение для нефтяников

Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала установили новые опоры на линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ «Нижнетуринская ГРЭС — Сопка» протяженностью 29 км. Данная ЛЭП играет важную роль в энергообеспечении линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Платина», которая обеспечивает транспортировку нефти по двум магистральным нефтепроводам. Специалисты отмечают, что благодаря этому будет повышена надежность электроснабжения самой территориально отдаленной станции Пермского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Прикамье», расположенной в Свердловской области.







Необходимость замены опор была выявлена после комплексного обследования линий электропередачи. Всего специалисты установили на ЛЭП 220 кВ «Нижнетуринская ГРЭС — Сопка» три новые опоры. Высота каждой из них составляет 26 м, вес — 7 т. Опоры изготовлены на заводе ЖБИ в Ярославской области. Срок их службы составляет не менее 35 лет.



Заместитель главного инженера Свердловского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Виталий Леонов отметил, что новые опоры позволят повысить надежность электроснабжения для потребителей и, кроме того, снизят до минимума риски возникновения технологических нарушений.



«Новые опоры повысят надежность электроснабжения потребителей и минимизируют возможные риски технологических нарушений. Отличительная особенность новых конструкций — стойка, состоящая из двух секций, что снижает их транспортную длину и позволяет снизить затраты на транспортировку к месту установки. Кроме того, упрощается доставка стоек в труднодоступные места. Это существенно экономит физические и финансовые затраты», — сказал Виталий Леонов.



На период проведения ремонтных работ линию пришлось отключить, однако на электроснабжении потребителей это не отразилось. По словам заместителя начальника службы эксплуатации ЛЭП Свердловского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Николая Сыркина, электричество на эти территории подается по второй линии.



«Линия отключена, но жители этого не замечают, так как есть вторая линия электропередачи для бесперебойного электроснабжения подстанции «Сопка» в период модернизации основной — ВЛ 220 кВ «Сопка — Сосьва», — рассказал Николай Сыркин.







Он также отметил, что на установке конструкций задействовано шесть единиц техники и одиннадцать человек персонала.



«Для замены опор мы применяем автокран, крановый манипулятор, вышку, трактор и бурильно-крановую машину. На установку одной конструкции уходит один рабочий день, если не происходит форс-мажорных обстоятельств. Можно выделить несколько этапов: демонтаж проводов и старой опоры, бурение котлована под новую опору, ее установка и монтаж назад проводов и грозотроса», — добавил замначальника службы эксплуатации ЛЭП.



Виталий Леонов также рассказал, что всего в 2023 году в Свердловской области будут заменены семь опор на четырех магистральных ЛЭП.



«В 2023 году в Свердловской области будут заменены семь опор на четырех магистральных ЛЭП. Объем финансирования работ составит более 16 млн руб.», — отметил заместитель главного инженера Свердловского предприятия МЭС Урала.







Новые опоры будут установлены на воздушных линиях электропередачи 220 кВ — «БАЭС — Мраморная», «Рефтинская ГРЭС — Сирень», «Красноуфимская — Ирень».



Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала