Надежность для металлургов

Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили более 2,5 тыс. изоляторов на магистральных линиях электропередачи 220-500 кВ, которые питают потребителей Челябинской области, включая одно из крупнейших предприятий России — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).Заместитель главного инженера Южно-Уральского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Михаил Тихобаев рассказал об основных линиях электропередачи, на которых прошла замена изоляторов в этом году.«В этом году замена изоляторов прошла на 12 ЛЭП 220-500 кВ в Челябинской области. Особое внимание было уделено линиям 220 кВ «Новометаллургическая — ЧФЗ 1 цепь», «ЧТЭЦ 4 — Шагол цепь 1» и «ЧТЭЦ 4 — Новометаллургическая 1 цепь», которые питают крупные промышленные предприятия, в том числе Челябинский электрометаллургический комбинат и металлургический гигант РФ — Магнитогорский металлургический комбинат», — сказал Михаил Тихобаев.Начальник службы эксплуатации ЛЭП Южно-Уральского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Максим Герман отметил, что на данный момент продолжается установка еще 779 изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «ЧТЭЦ 4 — Новометаллургическая 1 цепь». Он добавил, что новые элементы повысят надежность электроснабжения за счет повышенной износоустойчивости.«Изоляторы — важный элемент воздушной линии электропередачи. С их помощью происходит подвеска проводов к опорам. Новое оборудование выполнено из закаленного стекла, обладает высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью. Кроме того, повреждение стеклянных изоляторов можно определить визуально, без применения диагностических устройств. Это позволяет оперативно выполнить ремонт, не допустив возникновения нештатной ситуации», — подчеркнул начальник службы эксплуатации ЛЭП.Отметим, что повреждения изоляторов могут приводить к коротким замыканиям. Чтобы предотвратить возможные технологические нарушения, энергетики регулярно проводят инженерные осмотры и диагностические обследования линий электропередачи.Максим Герман также рассказал о том, сколько энергетиков и единиц техники участвуют в процессе.«В работах на линии 220 кВ «ЧТЭЦ 4 — Новометаллургическая 1 цепь» задействовано 10 специалистов. Используется спецтехника — два подъемника, две вахтовые машины и кран-манипулятор. Все это позволяет максимально оперативно заменить изоляторы», — отметил спикер.Михаил Тихобаев добавил, что аналогичные работы проводились и в прошлом году. Однако теперь их объем увеличился.«В прошлом году энергетики МЭС Урала также проводили крупные работы по замене изоляторов в Челябинской области. В этом году количество обновленного оборудования увеличилось на 10%. Это повысит надежность электроснабжения потребителей Челябинской области с численностью населения 3,4 млн человек», — резюмировал заместитель главного инженера.