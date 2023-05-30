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Надежность для металлургов

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили более 2,5 тыс. изоляторов на магистральных линиях электропередачи 220-500 кВ, которые питают потребителей Челябинской области, включая одно из крупнейших предприятий России — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Надежность для металлургов

Заместитель главного инженера Южно-Уральского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Михаил Тихобаев рассказал об основных линиях электропередачи, на которых прошла замена изоляторов в этом году.

«В этом году замена изоляторов прошла на 12 ЛЭП 220-500 кВ в Челябинской области. Особое внимание было уделено линиям 220 кВ «Новометаллургическая — ЧФЗ 1 цепь», «ЧТЭЦ 4 — Шагол цепь 1» и «ЧТЭЦ 4 — Новометаллургическая 1 цепь», которые питают крупные промышленные предприятия, в том числе Челябинский электрометаллургический комбинат и металлургический гигант РФ — Магнитогорский металлургический комбинат», — сказал Михаил Тихобаев.

Надежность для металлургов

Начальник службы эксплуатации ЛЭП Южно-Уральского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Максим Герман отметил, что на данный момент продолжается установка еще 779 изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «ЧТЭЦ 4 — Новометаллургическая 1 цепь». Он добавил, что новые элементы повысят надежность электроснабжения за счет повышенной износоустойчивости.

«Изоляторы — важный элемент воздушной линии электропередачи. С их помощью происходит подвеска проводов к опорам. Новое оборудование выполнено из закаленного стекла, обладает высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью. Кроме того, повреждение стеклянных изоляторов можно определить визуально, без применения диагностических устройств. Это позволяет оперативно выполнить ремонт, не допустив возникновения нештатной ситуации», — подчеркнул начальник службы эксплуатации ЛЭП.

Отметим, что повреждения изоляторов могут приводить к коротким замыканиям. Чтобы предотвратить возможные технологические нарушения, энергетики регулярно проводят инженерные осмотры и диагностические обследования линий электропередачи.

Надежность для металлургов

Максим Герман также рассказал о том, сколько энергетиков и единиц техники участвуют в процессе.

«В работах на линии 220 кВ «ЧТЭЦ 4 — Новометаллургическая 1 цепь» задействовано 10 специалистов. Используется спецтехника — два подъемника, две вахтовые машины и кран-манипулятор. Все это позволяет максимально оперативно заменить изоляторы», — отметил спикер.

Михаил Тихобаев добавил, что аналогичные работы проводились и в прошлом году. Однако теперь их объем увеличился.

«В прошлом году энергетики МЭС Урала также проводили крупные работы по замене изоляторов в Челябинской области. В этом году количество обновленного оборудования увеличилось на 10%. Это повысит надежность электроснабжения потребителей Челябинской области с численностью населения 3,4 млн человек», — резюмировал заместитель главного инженера.

Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
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