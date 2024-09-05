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05.09.2024

Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала смонтировали более 2 тыс. новых изоляторов на ЛЭП «Хромовая — Новометаллургическая»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала смонтировали более 2 тыс. новых изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «Хромовая — Новометаллургическая 2 цепь». Выполненные работы позволят обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период, отмечают в пресс-службе компании.

Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала смонтировали более 2 тыс. новых изоляторов на ЛЭП «Хромовая — Новометаллургическая»
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

«Такие устройства являются важными элементами ЛЭП, выполняющими одновременно крепежную и защитную функцию. Оборудование используется для подвешивания и изоляции находящихся под высоким напряжением проводов, его повреждение может приводить к коротким замыканиям. Своевременная модернизация позволяет снизить риск возникновения технологических нарушений», — пояснили в пресс-службе предприятия.

Отметим, что протяженность ЛЭП «Хромовая — Новометаллургическая» составляет всего 3,3 км, но ее трасса проходит в промышленной зоне, где необходима усиленная изоляция. Поэтому там используются устройства из закаленного стекла, которые обладают высокой механической прочностью и длительным сроком службы. Кроме того, они не требуют периодических испытаний под напряжением, потому что любое повреждение можно обнаружить при обходах ЛЭП. Оборудование произведено в России.
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