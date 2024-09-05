Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала смонтировали более 2 тыс. новых изоляторов на ЛЭП «Хромовая — Новометаллургическая»

«Россети» заменили более 2,5 тыс. изоляторов на ЛЭП для повышения надежности электроснабжения ММК ...19.12.2022 «Россети» обновили питающую производства Магнитогорского металлургического комбината ЛЭП 220 кВ
УрБК, Магнитогорск, 19.12.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» обновили 1,4 тыс. изоляторов на воздушной ...01.08.2022 «Россети ФСК ЕЭС» в 2022 году установят новые изоляторы на ЛЭП 220-500 кВ для надежного электроснабжения предприятий ММК
УрБК, Челябинск, 01.08.2022. В 2022 году энергетики «Россети ФСК ЕЭС» планируют установку более 4 тыс. новых изоляторов ...16.02.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» установят на ЛЭП Свердловской области более 1 тыс. новых изоляторов
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. Энергетики компании «Россети ФСК ЕЭС» установят более 1 тыс. новых изоляторов на линиях ...16.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют магистральные линии электропередачи ЯНАО для исключения нештатных ситуаций
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» установят более 7,5 тыс. новых изоляторов на пяти магистральных ...