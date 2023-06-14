Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП «СГРЭС-1 — Барсово» в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил элементы воздушной линии электропередачи (ЛЭП) ...11.05.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали системообразующую ЛЭП в Зауралье
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы на межрегиональной линии ...17.04.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала обновили ЛЭП в Сургутском районе ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели техперевооружение линии ...02.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» провели модернизацию линии электропередачи «Белоярская АЭС — Мраморная»
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили работы по модернизации линии ...18.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт на двух системообразующих ЛЭП
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт на двух системообразующих линиях электропередачи 500 ...