УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:17

Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП «СГРЭС-1 — Барсово» в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы по капитальному ремонту линии электропередачи 220 кВ «СГРЭС-1 — Барсово». В результате повышена надежность выдачи мощности с Сургутской ГРЭС-1 и энергоснабжения потребителей Сургута с численностью населения 395 тыс. человек.

Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП «СГРЭС-1 — Барсово» в ХМАО
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала, на линии заменены гасители вибрации и изоляторы, установлены обводные гирлянды, защитные спиральные протектора и шлейфовые спиральные соединители. Также вырублено 80 деревьев, угрожающих возможным падением на провода линии электропередачи.

«Изоляторы предназначены для изоляции проводов в местах их крепления к металлическим конструкциям опоры. Спиральные протекторы и гасители вибрации сохраняют провод, делают его устойчивым к вибрации и колебаниям. Выявление и своевременная вырубка деревьев на краю просеки является одним из важных условий обеспечения необходимого уровня надежности работы магистральных электрических сетей, так как в случае их падения или наклона кроны деревья могут стать причиной возможных технологических нарушений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протяженность линии электропередачи 220 кВ «СГРЭС-1 — Барсово» составляет 24,9 км. По ней осуществляется передача электроэнергии с Сургутской ГРЭС-1 до подстанции 220 кВ «Барсово», с которой идет распределение по линиям меньшего класса напряжения, обслуживающим город Сургут, птг Барсово. От ее работы зависит энергоснабжение нефтегазодобывающей компании «Сургутнефтегаз».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.06.2023 «Россети» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП «Нижневартовская ГРЭС — Белозерная-1»

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил элементы воздушной линии электропередачи (ЛЭП) ...

11.05.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали системообразующую ЛЭП в Зауралье

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы на межрегиональной линии ...

17.04.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала обновили ЛЭП в Сургутском районе ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели техперевооружение линии ...

02.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» провели модернизацию линии электропередачи «Белоярская АЭС — Мраморная»

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили работы по модернизации линии ...

18.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт на двух системообразующих ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт на двух системообразующих линиях электропередачи 500 ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (99)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18