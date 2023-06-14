Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП «СГРЭС-1 — Барсово» в ХМАО

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы по капитальному ремонту линии электропередачи 220 кВ «СГРЭС-1 — Барсово». В результате повышена надежность выдачи мощности с Сургутской ГРЭС-1 и энергоснабжения потребителей Сургута с численностью населения 395 тыс. человек.Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала, на линии заменены гасители вибрации и изоляторы, установлены обводные гирлянды, защитные спиральные протектора и шлейфовые спиральные соединители. Также вырублено 80 деревьев, угрожающих возможным падением на провода линии электропередачи.«Изоляторы предназначены для изоляции проводов в местах их крепления к металлическим конструкциям опоры. Спиральные протекторы и гасители вибрации сохраняют провод, делают его устойчивым к вибрации и колебаниям. Выявление и своевременная вырубка деревьев на краю просеки является одним из важных условий обеспечения необходимого уровня надежности работы магистральных электрических сетей, так как в случае их падения или наклона кроны деревья могут стать причиной возможных технологических нарушений», — говорится в сообщении.Отмечается, что протяженность линии электропередачи 220 кВ «СГРЭС-1 — Барсово» составляет 24,9 км. По ней осуществляется передача электроэнергии с Сургутской ГРЭС-1 до подстанции 220 кВ «Барсово», с которой идет распределение по линиям меньшего класса напряжения, обслуживающим город Сургут, птг Барсово. От ее работы зависит энергоснабжение нефтегазодобывающей компании «Сургутнефтегаз».