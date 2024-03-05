Специалисты «Россети» — МЭС Урала улучшили энергоснабжение северных территорий Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новое грозозащитное ...05.07.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП «СГРЭС-1 — Барсово» в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы по капитальному ремонту ...21.02.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала заменили изоляторы на Серовской ГРЭС
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. «Россети» — МЭС Урала закончили работы по замене изоляторов и установке гасителей ...01.11.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП для повышения надежности Южноуральской ГРЭС
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» установили девять новых опор на линии ...31.05.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменят 184 километра грозотроса на 14 линиях электропередачи в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») проведут модернизацию 14 линий электропередачи для ...