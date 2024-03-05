Специалисты «Россети» — МЭС Урала улучшили энергоснабжение северных территорий Свердловской области

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию линии электропередачи (ЛЭП), отвечающей за выдачу мощности Серовской ГРЭС. Магистраль обеспечивает поставки энергии на металлургические предприятия региона, а также снабжение потребителей северных территорий, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.Энергетики отмечают, что реализация проекта позволила повысить надежность транзита и устойчивость к ветровым нагрузкам. Для этого на ЛЭП 220 кВ «Серовская ГРЭС — БАЗ», протяженность которой составляет 44 км, были проведены работы по замене изоляторов, гасителей вибрации, арматуры в изолирующей подвеске.«Изоляторы — важный элемент воздушной линии электропередачи. Они предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на ЛЭП. Специальные многочастотные гасители вибрации сохраняют провод и делают его устойчивым к вибрации и колебаниям, благодаря чему риск повреждения оборудования под воздействием ветра значительно снижается», — говорится в сообщении.Кроме этого, специалисты заменили на ЛЭП более 2 км грозотроса, который предназначен для защиты от прямых ударов молний и связанных с этим электрических перенапряжений.