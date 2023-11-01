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Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили более 9 тыс. новых изоляторов в Ямало-Ненецком автономном округе

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили изоляцию на 12 магистральных ЛЭП в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), которые участвуют в выдаче мощности Уренгойской ГРЭС. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.

Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили более 9 тыс. новых изоляторов в Ямало-Ненецком автономном округе
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

На линиях электропередачи 220 кВ «Надым — Уренгой», «Надым — Пангоды» и «Муравленковская — Тарко-Сале» установили более 9 тыс. новых изоляторов из прочного закаленного стекла. От стабильной работы данных ЛЭП зависит бесперебойное энергоснабжение более 219 тыс. местных жителей, а также нефтегазовых предприятий, в том числе объектов ПАО «Газпром» и Губкинского газоперерабатывающего завода.

«Изоляторы необходимы для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам. Повреждения оборудования могут приводить к коротким замыканиям и возможным технологическим нарушениям. Чтобы минимизировать такие риски, энергетики регулярно проводят осмотры и обследования ЛЭП для выявления дефектных изоляторов. Новые изоляторы сделаны из закаленного стекла, они слабо подвержены механическим повреждениям и обладают большим сроком эксплуатации. Кроме того, контроль состояния таких изоляторов значительно проще: на них хорошо заметны трещины и другие дефекты», — говорится в сообщении.
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