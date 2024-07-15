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Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновят 18 опор ЛЭП в Нижневартовском районе

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизируют 18 опор линии электропередачи 500 кВ «СГРЭС-2 — Сибирская» в Нижневартовском районе ХМАО — Югры, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновят 18 опор ЛЭП в Нижневартовском районе

В результате будет повышена надежность транзита электроэнергии на восток региона, где находятся крупные центры нефтедобычи, включая Самотлорское месторождение.

На ЛЭП планируется заменить 36 нижних узлов — несущих конструкций конической формы, передающих нагрузку от опоры и проводов на фундаменты. Они крайне важны для устойчивости опор и, как следствие, недопущения нештатных ситуаций в электроснабжении.

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновят 18 опор ЛЭП в Нижневартовском районе

Работы проводятся в сложных условиях заболоченной лесотундры без снятия напряжения с реконструируемой ЛЭП с соблюдением повышенных мер безопасности. Особый контроль организован за состоянием такелажа, приспособлений, инструментов.

В 2025 году на ЛЭП 500 кВ «СГРЭС-2 — Сибирская» также планируется отремонтировать фундаменты опор, расчистить просеку ЛЭП в объеме 252 га от древесно-кустарниковой растительности, заменить дефектные изоляторы, гасители вибрации и распорки провода, установить информационные знаки.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «СГРЭС-2 — Сибирская» составляет 199 км. Она участвует в выдаче мощности крупнейшей тепловой электростанции России Сургутской ГРЭС-2.

Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
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