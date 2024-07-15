Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновят 18 опор ЛЭП в Нижневартовском районе

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили 22 нижних узла на 13 опорах линии ...29.05.2024 Энергетики «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на ЛЭП 500 кВ «Магистральная — Нелым»
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на линии ...08.09.2023 «Россети» — МЭС Урала повысили надежность ЛЭП «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская» в ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. «Россети» — МЭС Урала заменили более 300 нижних узлов на 180 опорах на линии ...05.07.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП «СГРЭС-1 — Барсово» в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы по капитальному ремонту ...23.01.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала модернизировали линию электропередачи в Нижневартовском районе ХМАО-Югры
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала обновили конструкции опор воздушной линии ...