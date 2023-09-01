«Россети» — МЭС Урала повысили надежность ЛЭП «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская» в ЯНАО

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. «Россети» — МЭС Урала заменили более 300 нижних узлов на 180 опорах на линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская». Это повысит надежность перетока мощности от ГРЭС-1 в энергосистему Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.



«Нижние узлы являются конструкцией конической формы, несущей и передающей нагрузку от опоры и проводов на железобетонный или трубный фундамент. Они крайне важны для устойчивости опоры и, как следствие, надежной работы линии», — говорится в сообщении.



Отмечается, что работы проводились в трудных условиях заболоченной лесотундры с большим количеством природных и техногенных препятствий. Энергетики работали без снятия напряжения с реконструируемой линии с соблюдением повышенных мер безопасности. При этом особый контроль велся за состоянием такелажа, используемого при строповке стойки опоры автокраном.



Протяженность линии 500 КВ «ГРЭС-1 — Холмогорская» составляет 238 км. Она обеспечивает надежное электроснабжение Пуровского района ЯНАО с населением более 42,6 тыс. человек и предприятий нефтегазовой отрасли.