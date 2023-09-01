«Россети» — МЭС Урала повысили надежность ЛЭП «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская» в ЯНАО

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала смонтировали новые опоры на линии ...01.11.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП для повышения надежности Южноуральской ГРЭС
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» установили девять новых опор на линии ...24.03.2022 «Россети ФСК ЕЭС» завершили ключевой этап модернизации ЛЭП «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская»
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили ключевой этап ...15.09.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют линию электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская»
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» завершила второй этап реконструкции линии электропередачи ...25.03.2020 Компания Россети ФСК ЕЭС завершила модернизацию воздушной линии 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская»
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. Компания Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила модернизацию воздушной линии 500 кВ ...