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Специалисты филиала ПАО «Россети» повысят пожарную безопасность магистральных ЛЭП в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 15.02.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2023 году планируют расчистить 212,4 га от зарослей камыша на 33 линиях электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ в Челябинской области. Благодаря этим работам энергообъекты будут защищены от низовых пожаров, что позволит обеспечить надежную работу электрических сетей в пожароопасный период, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.

В первую очередь внимание энергетиков будет уделено ЛЭП 220 кВ «Шагол — Каштак» 1, 2 цепи, от бесперебойной работы которых зависит надежность энергоснабжения инфраструктурных объектов Челябинска, в том числе городских очистных сооружений. Следом за ней росчисти будут создаваться под ЛЭП 220 кВ «Троицкая ГРЭС — ПС 90» 1, 2 цепи, которые питают Магнитогорский металлургический комбинат и участвуют в выдаче мощности Троицкой ГРЭС.

Расчистка трасс ЛЭП от сухого камыша в поймах рек, по берегам озер и на заболоченных участках — важная составляющая ежегодных мероприятий по поддержанию надежной и бесперебойной работы электрических сетей и их подготовке к пожароопасному периоду. Для работ используется спецтехника, подходящая для таких условий: болотоходы и мульчеры на гусеничном ходу.

На данный момент от камыша уже расчищено почти 100 га, в том числе на ЛЭП 500 кВ «Курчатовская — Шагол» и «Исеть — Козырево», а также на ЛЭП 220 кВ «Южноуральская ГРЭС — Шагол» 3 цепь.

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