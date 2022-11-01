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Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили новые опоры на пересечении со строящейся в микрорайон Солнечный Екатеринбурга трамвайной линией

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Сотрудники ПАО «Россети» — Свердловского предприятия МЭС Урала завершили установку новых опор на четырех линиях электропередачи (ЛЭП) 220 кВ. Работы осуществлены в рамках строительства трамвайной линии, которая свяжет микрорайон Солнечный с действующей транспортной инфраструктурой. Новая трамвайная линия призвана повысить транспортную доступность к развивающемуся микрорайону.

Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили новые опоры на пересечении со строящейся в микрорайон Солнечный Екатеринбурга трамвайной линией

Планируется, что первая часть новой трамвайной ветки будет построена к началу 2024 года. По проекту для обеспечения бесперебойного движения трамваев предусмотрена реконструкция пересекаемых улиц 2-й Новосибирской и Лучистой. В том числе — действующих энергообъектов магистрального электросетевого комплекса Урала. Так, энергетики уже установили восемь опор на четырех линиях электропередачи 220 кВ.

«На данном объекте установлено восемь опор на четырех линиях электропередачи классом напряжения 220 кВ. Опоры установлены анкерного типа металлические, решетчатые, высотой 32,6 метра. Они имеют высокую механическую прочность к внешним воздействиям. Установка таких опор обеспечит необходимый вертикальный габарит от проводов ЛЭП до элементов контактной сети трамвайной линии. Они были выбраны в соответствии с климатическими характеристиками, геологическими и гидрологическими особенностями местности, что гарантирует их длительную эксплуатацию», — рассказал начальник службы эксплуатации ЛЭП Свердловского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Руслан Пасечник.

Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили новые опоры на пересечении со строящейся в микрорайон Солнечный Екатеринбурга трамвайной линией

Как отметил специалист, установка опоры проводится в три этапа. Сначала идет монтаж фундаментов, а затем осуществляются сборка и установка опоры. В процессе установки было задействовано 12 человек персонала и специальная строительная техника: экскаватор, бульдозер, краны грузоподъемностью 25 и 70 т и автогидроподъемник 45 метров.

По словам заместителя главного инженера Свердловского предприятия МЭС Урала (ПАО «Россети») Виталия Леонова, в сентябре энергетики продолжат работы по установке двух анкерных опор на линии электропередачи 500 кВ «Емелино — Южная». До конца года в рамках проекта будет проведена модернизация устройств релейной защиты и автоматики на основном центре питания Екатеринбурга — подстанции 500 кВ «Южная», которая также необходима в рамках строительства нового трамвайного пути.

Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
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