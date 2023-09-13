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Энергетики «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на ЛЭП 500 кВ «Магистральная — Нелым»

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на линии электропередачи, связывающей Уватский район Тюменской области и Нефтюганской район Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.

Энергетики «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на ЛЭП 500 кВ «Магистральная — Нелым»
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Так, для установки фундаментов опор на ЛЭП 500 кВ «Магистральная — Нелым» использовались экскаватор, подъемный кран, бульдозер, универсальная бурильная машина для погружения свай. Работы выполнены без вывода линии электропередачи в ремонт, что обеспечило бесперебойное энергоснабжение потребителей.

В общей сложности энергетики забили 32 сваи на семи фундаментах опор.

Также в 2024 году на данной ЛЭП установят двойные гирлянды изоляторов на пересечении с автодорогой «Тюмень — Ханты-Мансийск» и расчистят просеку от древесно-кустарниковой растительности. Это необходимо для того, чтобы избежать возможных технологических нарушений.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Магистральная — Нелым» составляет 210 км. ЛЭП является частью энерготранзита Урал — Западная Сибирь, а также существенно влияет на надежность электроснабжения региональных предприятий, осуществляющих добычу и транспортировку нефти и газа.
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