Энергетики «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на ЛЭП 500 кВ «Магистральная — Нелым»

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Работники филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию линии ...17.06.2022 «Россети ФСК ЕЭС» укрепят фундаменты опор магистральных ЛЭП в Пермском крае
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» укрепят более 274 фундаментов опор магистральных линий ...17.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях электропередачи на Урале
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. До конца этого года «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях ...11.01.2021 «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировали более 2 тыс. фундаментов опор на ЛЭП магистральных электросетей Урала
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» отремонтировала фундаменты опор на 124 линиях ...15.09.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют линию электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская»
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» завершила второй этап реконструкции линии электропередачи ...