Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит коммутационное оборудование на 24 подстанциях ХМАО

УрБК, Челябинск, 19.06.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтируют около 20 выключателей на шести ...26.03.2025 Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновят 65 выключателей на ключевых подстанциях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2025 году отремонтируют 65 выключателей ...18.10.2023 «Россети» завершили плановый ремонт выключателей на 10 подстанциях в Нижневартовском районе ХМАО
УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала закрыли годовой план по ремонту ...07.08.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала отремонтировали выключатели на 22 подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на 22 подстанциях ...21.07.2022 «Россети ФСК ЕЭС» обновляют подстанции Ямало-Ненецкого автономного округа
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. «Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт выключателей 110/220 на подстанциях 220 «Янга-Яха» и ...