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Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит коммутационное оборудование на 24 подстанциях ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтирует около 70 выключателей на 24 питающих центрах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Выполнение этих работ снизит риски технологических нарушений и, как следствие, повысит надежность электроснабжения населения и предприятий региона, а также транзита энергии на Ямал, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит коммутационное оборудование на 24 подстанциях ХМАО
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Специалисты МЭС Урала уже отремонтировали девять выключателей на подстанциях 220-500 кВ Нижневартовского района. Последние работы были закончены на подстанции 220 кВ «Мачтовая», которая участвует в передаче электроэнергии от Нижневартовской ГРЭС в сторону Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отметим, что выключатели служат для отключения и включения токовой нагрузки в обычных условиях и в случае нештатных ситуаций. В процессе эксплуатации детали устройств изнашиваются. Своевременный ремонт позволяет предотвратить технологические нарушения.
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