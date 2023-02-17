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Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала отремонтировали выключатели на 22 подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на 22 подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В ходе них специалисты отремонтировали 42 высоковольтных выключателя 6-500 кВ, сообщает пресс-служба компании.

Выключатели — это основное коммутационное оборудование. Если возникнет короткое замыкание, то они отключат поврежденные элементы энергосистемы, чтобы предотвратить усугубление технологического нарушения. Проведенные мероприятия повысят надежность электроснабжения для 1,7 млн жителей ХМАО и региональных нефтегазодобывающих предприятий.

До конца года в Нижневартовском районе округа запланирован ремонт еще 23 высоковольтных выключателей 6-500 кВ на десяти подстанциях. На четырех энергообъектах Нижневартовского района 220 кВ «Кварц», «КС-3», «Лас-Еганская» и «Эмтор» ремонты уже полностью закончены. Также в ближайшее время ремонт выключателей пройдет на подстанции 500 кВ «Пыть-Ях» в Нефтеюганском районе.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году будет отремонтировано 83 высоковольтных выключателя на 29 подстанциях.
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