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04.06.2025

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит более 300 изоляторов на магистральных подстанциях Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит более 300 изоляторов на магистральных подстанциях Свердловской области. Это повысит надежность работы энергообъектов, от которых зависит выдача мощности Серовской ГРЭС, электроснабжение Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска и других крупных городов региона, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит более 300 изоляторов на магистральных подстанциях Свердловской области

Отмечается, что опорно-стержневая изоляция является составной частью разъединителей и шинных опор, предназначена для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках. Ее своевременная замена предотвращает возможные технологические нарушения в сетях. Используется оборудование российского производства, адаптированное к климатическим особенностям Урала.

Всего энергетики заменят в Свердловской области в 2025 году более 300 изоляторов, из них 174 — на подстанции 500 кВ «Тагил». Работы на этом энергообъекте, а также на подстанциях 500 кВ «БАЗ» и 220 кВ «Красноуфимская», расположенных на севере и юго-западе региона соответственно, уже начались.

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
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