Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит более 300 изоляторов на магистральных подстанциях Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к реализации годового плана по ...01.11.2023 «Россети» обновили более 3 тыс. изоляторов на магистральных ЛЭП в Кировской области
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили более 3 тыс. изоляторов на шести ...20.10.2023 «Россети» установили более 600 изоляторов на 11 подстанциях 220-500 кВ в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили годовой план по замене ...11.07.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала установили новые изоляторы на подстанциях в Удмуртии
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали установку опорно-стержневой ...31.03.2023 Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области
УрБК, Челябинск, 31.03.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали работы по обновлению ...