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Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала установят около 400 изоляторов на магистральных подстанциях Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к реализации годового плана по замене опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на семи подстанциях 220-500 кВ Свердловской области. Всего энергетики заменят около 400 изоляторов на 95 единицах оборудования, сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.

Особое внимание будет уделено подстанции 220 кВ «Краснотурьинск», которая является одним из основных центров питания Северного управленческого округа.

«Опорно-стержневые изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температуры воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки становятся причиной износа и последующего разрушения изоляторов. Взамен устаревших ОСИ устанавливаются современные аналоги, соответствующие климатическим условиям Урала», — пояснили в пресс-службе.

Выполненные мероприятия позволят обеспечить надежность работы энергообъектов, от которых зависят выдача мощности Серовской ГРЭС, электроснабжение Екатеринбурга, Краснотурьинска и других крупных городов Среднего Урала.
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