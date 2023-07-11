«Россети» установили более 600 изоляторов на 11 подстанциях 220-500 кВ в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали установку опорно-стержневой ...15.11.2022 Энергетики филиала «Россетей» заменили более 300 изоляторов на шести подстанциях ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили опорно-стержневую изоляцию (ОСИ) ...01.09.2021 Энергетики Россети ФСК ЕЭС установили новую изоляцию на трех подстанциях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. Специалисты Россети ФСК ЕЭС выполнили монтаж 400 единиц оборудования в рамках установки ...14.05.2021 «Россети ФСК ЕЭС» направят более 13,2 млн рублей на установку изоляции на подстанциях Южного Урала
УрБК, Челябинск, 14.05.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» установит более 860 единиц опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на ...24.03.2020 На семи подстанциях компании Россети ФСК ЕЭС в Челябинской области началась замена изоляции
УрБК, Челябинск, 24.03.2020. В Челябинской области на семи магистральных подстанциях Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») ...