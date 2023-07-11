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«Россети» установили более 600 изоляторов на 11 подстанциях 220-500 кВ в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили годовой план по замене опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на 11 подстанциях 220-500 кВ Свердловской области. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

«Россети» установили более 600 изоляторов на 11 подстанциях 220-500 кВ в Свердловской области
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Взамен устаревшей ОСИ были установлены современные технологичные изоляторы повышенной износостойкости, соответствующие климатическим условиям региона, для которых характерны перепады температуры воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки, становящиеся причиной износа и разрушения изоляторов.

Всего в Свердловской области, где проживает свыше 4,2 млн жителей, было установлено более 600 изоляторов. Особое внимание специалисты уделили основным энергоузлам — Екатеринбургскому и Нижнетагильскому, в том числе подстанциям 500 кВ «Южная» и «Тагил».
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