Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 31.03.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали работы по обновлению опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на подстанциях 220-500 кВ, которые обеспечивают электроснабжение промышленных предприятий Челябинской области и связь со Свердловской энергосистемой. Всего на объектах в 2023 году будет смонтировано более 100 единиц оборудования, сообщает группа связей с общественностью и СМИ энергетического предприятия.



ОСИ является одной из составляющих частей разъединителей и шинных опор и предназначена для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках. В процессе эксплуатации она подвергается внешним атмосферным воздействиям, которые со временем приводят к нарушению ее механических и диэлектрических свойств. Своевременная замена изоляции предотвращает возможные технологические нарушения в сетях.



В рамках программы замены ОСИ специалисты будут применять оборудование российских производителей, адаптированное к климатическим особенностям Урала. Основной объем работ будет реализован на подстанции 220 кВ «Мраморная», где энергетики заменят 50 единиц ОСИ. Данный объект участвует в выдаче мощности Белоярской АЭС и Аргаяшской ТЭЦ, а также обеспечивает электроснабжение Российского федерального ядерного центра и отвечает за связь между Свердловской и Челябинской энергосистемами.



Кроме этого, новая изоляция будет установлена на подстанциях 500 кВ «Смеловская», «Златоуст», «Приваловская» и «Шагол», которые участвуют в электроснабжении территорий с населением более 3,4 млн человек, а также крупных промышленных предприятий — Магнитогорского металлургического комбината и производственного объединения «Маяк».