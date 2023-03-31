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Специалисты «Россети» — МЭС Урала установили новые изоляторы на подстанциях в Удмуртии

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали установку опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на четырех подстанциях 220-500 кВ Удмуртской Республики, где проживает более 1,4 млн человек.

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала, опорно-стержневые изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках.

«Перепады температуры воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки становятся причиной износа и последующего разрушения изоляторов. Устанавливаются современные устройства, адаптированные к климатическим условиям региона. Своевременная замена изоляторов существенно повышает надежность работы основного подстанционного оборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца года замена изоляторов пройдет на трех подстанциях 220 кВ — «Кама», «Позимь», «Сива» — и на подстанции 500 кВ «Удмуртская». Их суммарная мощность составляет 1784 МВА. На них установят 162 единицы опорно-стержневой изоляции на разъединителях и шинных опорах.

Сейчас работы ведутся на подстанции 220 кВ «Сива» трансформаторной мощностью 282 МВА, на ней будет заменено 24 опорно-стержневых изолятора на разъединителях. Подстанция 220 кВ «Сива» обеспечивает электроэнергией около 25% территории города Воткинск, участвует в выдаче мощности Воткинской ГЭС в Пермский край. Кроме того, от нее запитаны объекты «Удмуртнефти» и «Лукойла».
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